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Путин отменил парад на Красной площади 9 мая из-за коронавируса

18:25 16 апреля 2020 316
Путин отменил парад на Красной площади 9 мая из-за коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент России Владимир Путин, который в последнее время руководит страной дистанционно, приказал отменить подготовку к военному параду 9 мая 2020 года. В качестве причины своего решения он указал риски в связи с пандемией коронавируса.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на красной площади, военным парадам в регионах», — заявил Путин на совещании Совбеза.

Тем не менее он пообещал, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены позднее. Новую дату торжеств он не назвал.

По состоянию на 16 апреля в России были подтверждены 27 тысяч 938 случаев заражения и смерть 232 пациентов.

Ранее Путин в очередной раз приписал России чужие победы, в этот раз над печенегами и половцами.

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Путин отменил парад на Красной площади 9 мая из-за коронавируса

Путин отменил парад на Красной площади 9 мая из-за коронавируса

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