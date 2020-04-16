- 19:11 Известный журналист рассказал, какой главный урок человечество вынесет из истории с пандемией
- 18:41 УЕФА вспомнил легендарные голы Шевченко за «Динамо» в Лиге чемпионов
- 18:40 Минэнерго возглавила Ольга Буславец: что о ней известно
- 18:25 Путин отменил парад на Красной площади 9 мая из-за коронавируса
- 18:08 Побудет под арестом: суд определил меру пресечения для Черновол
- 18:04 На Тернопольщине полиция доставила продукты мужчине на самоизоляции, которому отказались помочь соседи
- 17:54 Материлась и дралась: депутат горсовета Бучи шокировала сеть неадекватным поведением (видео 18+)
- 17:47 Феномен "Неортодоксальной": как сериалу удалось стать самой обсуждаемой в мире премьерой
- 17:46 В Николаеве бандиты со стрельбой отняли у предпринимателя 2 миллиона гривен
- 17:31 Жителям Сум запретили находиться в общественных местах на Пасху
- 17:30 Закон об изменениях регламента Рады заблокирован: что произошло
- 17:20 Российская актриса жестоко избила дочь из-за алкоголя
Путин отменил парад на Красной площади 9 мая из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин, который в последнее время руководит страной дистанционно, приказал отменить подготовку к военному параду 9 мая 2020 года. В качестве причины своего решения он указал риски в связи с пандемией коронавируса.
«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на красной площади, военным парадам в регионах», — заявил Путин на совещании Совбеза.
Тем не менее он пообещал, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены позднее. Новую дату торжеств он не назвал.
По состоянию на 16 апреля в России были подтверждены 27 тысяч 938 случаев заражения и смерть 232 пациентов.
Ранее Путин в очередной раз приписал России чужие победы, в этот раз над печенегами и половцами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!