Финансовый мониторинг в Украине: на какие платежи не будет распространяться госконтроль

Деньги

Оплата жилищно-коммунальных услуг не подпадает под мониторинг

Напомним, что с 28 апреля 2020 года вступят в силу нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Это значит, что субъектов первичного финансового мониторинга, то есть тех, кто обязан докладывать обо всех операциях свыше определенной суммы, стало больше — среди них теперь и частные бухгалтеры. Кроме того, согласно документу, отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают и операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами. Также закон обязал Национальный банк Украины разработать четкие рекомендации по процедуре удаленной идентификации граждан, совершающих безналичные расчеты.

Как гласит официальное разъяснение опубликованное на сайте НБУ, с 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Однако, по оценкам Нацбанка, это не окажет существенного влияния на проведение подавляющего большинства операций по переводу средств, как об этом заявляли некоторые участники финансового рынка. Законом предусмотрены два основных требования: осуществить идентификацию и верификацию плательщика, а также сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных о плательщике и получателе.

В НБУ особо отметили, что обновленные требования закона не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от их суммы);

уплату кредита в сумме до 30 тысяч грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч грн;

снятие средств со своего счета.

В НБУ подчеркнули, что постоянно коммуницируют с участниками рынка финансовых услуг и уже направили соответствующие разъяснения банкам и небанковским финансовым учреждениям. Регулятор рекомендовал им заблаговременно проанализировать свои внутренние процедуры и привести их в соответствие с требованиями закона, а также настроить автоматизированные системы таким образом, чтобы обеспечить сопровождение переводов средств необходимой информацией о плательщике и получателе.

Национальный банк отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковой операцией в соответствии с проведенной оценкой рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов.

Требования закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяются на операции по уплате коммунальных платежей. Таким образом, новые нормы закона с одновременным введением механизмов удаленной идентификации должны значительно расширить инструментарий банков и небанковских финансовых учреждений по удаленной идентификации граждан и проведению указанных операций.

«После вступления закона в силу могут быть использованы все прежние системы идентификации»

Стоит отметить, что большинство экспертов также не видят особых угроз и сложностей для людей в связи вступлением в силу нового закона.

— Согласно нормам указанного закона, идентификацией являются действия и меры субъекта первичного финансового мониторинга для установления личности путем получения ее идентификационных данных, — ранее рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Закон не устанавливает конкретный перечень этих мер и действий, потому как в эпоху информационных технологий их может быть бесконечное множество. При осуществлении онлайн-платежей идентификация также может быть проведена удаленно, то есть путем дистанционного получения указанных данных и документов о персоне.

Согласно международной практике, удаленная идентификация имеет более высокое качество, нежели идентификация с помощью соответствующих документов при личном присутствии лица, идентификация которого проводится в месте получения им услуги или совершения определенных действий. Ведь идентифицирующие документы проще подделать, чем комплекс правил, которые используют финансовые структуры для удаленной идентификации. Эти правила могут быть различными, и регламентировать их на законодательном уровне не имеет смысла, так как к разным клиентам и разным операциям применяются разные правила — в зависимости от риска, степень которого определяется самим субъектом финансового мониторинга.

Все системы идентификации, которые использовались до принятия закона, могут быть использованы и после вступления его в силу. Идентификацию проводит не лицо, которое нужно идентифицировать, а субъект первичного финансового мониторинга.

Надо отметить, что инструменты банков, которые применялись до вступления в силу закона, были достаточно жесткими и не всегда комфортными как для финансового учреждения, так и для клиента. Более того, далеко не все банки и финансовые учреждения применяли удаленные системы идентификации. Внедрение и популяризация системы BankID позволит упростить использование финансовых услуг клиентами и защитит их права на удаленное получение услуги с высоким уровнем безопасности и комфорта одновременно, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Стоит напомнить, что с 1 апреля вступило в силу постановление правления НБУ согласно которому дистанционный доступ к финансовым, административным и иным услугам с помощью системы BankID НБУ уже сегодня могут получить граждане, имеющие счета в 14 украинских банках. При этом Нацбанк планирует дальнейшее активное развитие системы дистанционной идентификации и расширение сферы ее использования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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