Спорт

Легендарный экс-футболист «Барселоны» (и еще 13 клубов!) и сборной Бразилии Ривалдо отметил день рождения. Обладателю «Золотого мяча» 19 апреля исполнилось 48 лет.

Как и большинство бразильских футболистов, Ривалдо родился в небогатой семье, и футбол был, по сути, единственный способом выйти «в люди». Об этом Ривалдо и двум его старшим братьям постоянного говорил их отец Ромильдо Феррейра. Во многом именно благодаря ему самый младший из трех братьев стал звездой мирового уровня, хотя сам Ромильдо этого не увидел. Он погиб в ДТП, когда Ривалдо было 16 лет.

Начав карьеру на родине (выступал, в частности, за «Коринтианс» и «Палмейрас»), в 1996 году талантливый атакующий полузащитник перебрался в Европу, надев футболку испанского «Депортиво». Но в команде из Ла-Коруньи бразилец долго не задержался, спустя год перейдя за сумасшедшие по тем временам 18 млн евро в «Барселону». Именно выступления на «Камп Ноу» стали звездным часом талантливого футболиста. Достаточно вспомнить, что, не играя на позиции чистого форварда, Ривалдо в 235 матчах за клуб забил 130 мячей.

Две легенды «Барселоны» — Ривалдо и Лионель Месси

И не удивительно, что в 1999 году знаменитая «десятка» «Барселоны» более чем уверенно выиграл «Золотой мяч», набрав почти вдвое больше голосов, чем занявший второе место Дэвид Бекхэм. Думаете, трофей до сих пор красуется где-нибудь на видном месте в доме бразильца? Отнюдь. Вскоре после завоевания награды Ривалдо уговорил долго сопротивлявшегося знакомого ювелира разрезать «Золотой мяч» на 60 одинаковых пластин и на каждой выгравировать имя и слова благодарности. А потом раздал их всем, кого посчитал причастным к своему успеху, — игрокам «Барселоны», тренерам, врачу, массажисту, клубному сапожнику и даже прачке, стиравшей после тренировок форму игроков.

С «Золотым мячом»

Есть, правда, в звездной карьере бразильца и постыдный эпизод. В полуфинале чемпионата мира 2002 года, на котором сборная Бразилии добыла пока что последнее свое «золото», Ривалдо отметился неприличной симуляцией на поле. В полуфинальном матче с Турцией знаменитый бразилец представил попадание мячом в бедро как удар в голову. Судья «повелся» на этот «цирк», и турка удалили с поля (сам Ривалдо позже отделался штрафом).

Кстати, за годы выступлений Ривалдо поиграл в 14 (!) клубах Южной Америки, Европы, Азии и Африки. К примеру, с «Миланом» он выиграл Лигу чемпионов (правда, в финале 2003 года с «Ювентусом», в котором Андрей Шевченко забил решающий пенальти, бразилец не участвовал) и Суперкубок УЕФА, а с «Олимпиакосом» трижды становился чемпионом Греции и два раза побеждал в Кубке страны.

После отъезда из Европы в карьере Ривалдо были совсем уж экзотические чемпионаты Анголы и Узбекистана. К примеру, в составе «Буденкора» бразилец стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка страны, а один раз выиграл бомбардирскую гонку. Есть что вспомнить. Как и 16 млн евро, которые бразильцу остались должны в Узбекистане.

Свою яркую карьеру 43-летний Ривалдо завершил в 2015 году в родном «Можи Мирана», выходя на поле в статусе играющего президента клуба. В одном из матчей исполнилась мечта знаменитого бразильца: он сыграл в одной команде со своим сыном Ривалдиньо во втором бразильском дивизионе. При этом Ривалдо-младший, ныне выступающий за болгарский «Левски», забил два мяча с игры, а легендарный обладатель «Золотого мяча» смог отличиться только с пенальти.

С сыном Ривалдиньо

Первая супруга футболиста — Роза — умерла в 2003 году, будучи беременной третьим ребенком, которого тоже не удалось спасти. От первого брака у Ривалдо остались сын Ривалдиньо и дочь Тамаринис. Позже бразилец женился во второй раз: его супругу зовут Элиза, и у них трое детей — близнецы Ребека и Жоао Витор, а также сын Искей. При этом дети Ривалдо от первого брака являются полноправными членами новой семьи. В 2017 году легенда футбола стал дедушкой — у Ривалдиньо родился сын Дави.

Ривалдо и его семейство

С супругой Элизой

С внуком Дави

Лучшие голы в карьере Ривалдо

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сына бывшего футболиста сборной Бразилии Бето убили в Рио.

Фото Getty Images, Facebook, Instagram

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