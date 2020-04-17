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В Днепре прямо посреди улицы умер молодой патрульный
В пятницу, 17 апреля, в Днепре 26-летний патрульный Александр Калинчук умер посреди улицы. Ранее в этом городе произошел пожар в крупном торговом центре.
Как сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области в своем Facebook, Александр Калинчук не дожил до 27-го дня рождения буквально несколько дней.
«Сегодня Александру стало плохо прямо посреди улицы, и его сердце остановилось навсегда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что беременная вдова Александра Калинчука также несет службу в патрульной полиции.
Ранее сообщалось, что в служебном автомобиле полиции Днепра скончался задержанный 33-летний дебошир. Следователи Государственного бюро расследований разбираются, его смерть — это несчастный случай или результат превышения правоохранителями служебных полномочий. Стали известные первые подробности дела.
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