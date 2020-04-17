Происшествия

Девять месяцев боролся за жизнь: в Полтаве умер охранник, получивший пулю в голову за сделанное замечание

40-летний Николай Сусла, работавший охранником в кафе «Ботаник» в Полтаве, так и не поправился от полученного выстрела в голову. 16 апреля, спустя девять месяцев борьбы за жизнь, он скончался в Кобелякской районной больнице.

Преступление в отношении человека, исполнявшего свои служебные обязанности, произошло 6 августа прошлого года в центре Полтавы. Поздно вечером возле кустов, растущих у кафе, остановился мужчина — справить малую нужду. Охранник заведения сделал ему замечание, а в ответ получил две пули в голову из пистолета. Потерпевший оперативно был доставлен в областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали, однако пули доставать не рискнули. С тех пор Николай Сусла оставался прикованным к постели, за ним требовался постоянный уход.

А злоумышленник был задержан буквально на следующий день — совершенное им преступление попало на уличную камеру видеонаблюдения. Им оказался 62-летний пенсионер Виктор М., бывший участковый врач, в последнее время занимавшийся рекламной деятельностью. И, как выяснилось, «коллекционер» оружия. Во время обыска у него было изъято важное вещественное доказательство — револьвер под патрон Флобера, в котором отсутствовали два патрона. Кроме того, он хранил дома еще семь таких же револьверов и более 4000 патронов к ним, а также нацистскую символику. Было установлено, что мужчина ранее несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей за мелкие правонарушения, в том числе и за кражи из магазинов.

Стрелок Виктор М.

Уголовное производство, открытое в отношении Виктора М. за покушение на жизнь человека (санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет либо пожизненное заключение), рассматривается в Октябрьском районном суде Полтавы. Своей вины подсудимый не признает.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в киевском супермаркете группа юнцов зверски избила охранника, который попал в больницу в тяжелом состоянии.

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