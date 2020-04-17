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Спорт

Знаменитый рефери, не раз судивший бои с участием Кличко, скончался от коронавируса (фото, видео)

7:55 18 апреля 2020 95
Эдди Коттон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В американском городе Патерсон (штат Нью-Джерси) после двух недель борьбы в больнице с коронавирусом на 73-м году жизни скончался знаменитый рефери по боксу Эдди Коттон, сообщает Международная боксерская федерация (IBF).

В качестве арбитра американец работал более чем на 40 поединках за титул чемпиона мира. В последний раз он судил бой в 2014 году, после чего был избран в совет директоров IBF.

Наибольшую известность Коттон получил после того, как в 2002 году отработал на титульном поединке супертяжеловесов Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. В бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO, которые принадлежали британцу, и за вакантный титул чемпиона мира по версии журнала The Ring Льюис в восьмом раунде нокаутировал именитого соперника. Позже The Ring удостоил удар британца званием «Нокаут года».

Кроме того, Коттон за годы карьеры не раз судил бои с участием Владимира Кличко. В частности, он фиксировал победы украинца в поединках с Рэем Остином, Русланом Чагаевым, Мариушем Вахом и Апексом Леапаи.

При судействе Коттона Владимир Кличко нокаутировал австралийца Алекса Леапаи

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по футболу Норман Хантер умер от COVID-19.

Фото Getty Images

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Знаменитый рефери, не раз судивший бои с участием Кличко, скончался от коронавируса (фото, видео)

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