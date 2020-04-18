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«Нам лучше остаться друзьями»: неожиданный финал седьмого эфира «Холостяка-10»
На канале СТБ состоялся седьмой выпуск романтического реалити «Холостяк-10». После трех недель, проведенных в жарком Таиланде, Холостяк вместе с участницами вернулся в Киев. Напомним, что в прошлом эфире никто из девушек не покинул реалити — за сердце Макса Михайлюка продолжили сражаться восемь участниц.
В Киеве девушек ожидал приятный и весьма неожиданный сюрприз от Макса — он принял решение провести неделю под одной крышей с участницами. Таким образом Холостяк надеялся лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту.
— Мне кажется, так я смогу узнать девушек лучше, потому что одно дело ходить на свидания, а другое — провести больше времени с ними в быту,— объяснил решение Макс. — Думаю, тяжело будет притворяться 24/7.
— Так много фальши вокруг,— сказала Кристина. — А здесь еще и Макс будет с нами рядом. И каждая захочет ему понравиться.
— Я ожидал большей радости,— засомневался Холостяк и предложил девушкам объяснить свои эмоции, но на это решилась только Кристина.
— Для меня важно то, что происходит с нами сейчас,— призналась девушка, взяв за руку Макса. — Мне не хочется это обесценивать.
— Я очень ценю то, что происходит между нами,— ответил Холостяк и обнял девушку, успокаивая.
Настя вызвалась приготовить для Холостяка завтрак, удивив его фирменными блинчиками.
- Получилось очень вкусно,- сказал Холостяк, поглощая блины. – Теперь я могу их готовить и сам.
В первый день Макс попросил всех участниц описать, каким они видят идеальный день со своим мужчиной, чтобы потом реализовать их желания. Среди пунктов, которые девушки упомянули в списке, были: посмотреть вместе фильм, заняться спортом, позавтракать, а самые смелые даже пожелали остаться с Холостяком перед сном!
Дана подарила Холостяку футболку с откровенным рисунком и надписью «кохайтеся» - в честь их свидания.
- Это было вызывающе,- возмутилась Вика.
Продолжить вечер Макс предложил в кинотеатре. Однако просмотр выбрали не одна, а сразу три девушки: Оля, Даша и Вика. Не всем участницам понравилось такое времяпровождение, ведь каждая рассчитывала на уединенную атмосферу.
- Я сидела и чувствовала себя третьей лишней,– призналась Даша.
Неуютно чувствовала себя и Оля. Заметив это, Макс предложил ей пообщаться наедине.
- Я не знаю, что сейчас чувствую, - неожиданно сказала Оля.
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- Что я должен сделать, чтобы это изменить? – спросил Холостяк, но Оля не знала, что ему ответить.
- Мне кажется, нет смысла продолжать отношения, - сказал Макс. – Предлагаю поставить на этом точку.
Девушка покинула проект, не дожидаясь Церемонии роз.
Холостяк решил исполнить желание Ани — вместе почитать перед сном. Однако романтическая атмосфера, о которой мечтала девушка, была разрушена, пара все время смеялась.
— Почитать нам особо не удалось,— отметил Макс.
Следующее утро Холостяк провел с Алиной на пробежке — именно таким было желание девушки.
— У меня очень хитрый план,— призналась Алина. — Тренировка — лишь предлог. Мне было интересно узнать, почему Макс пришел на проект.
— Я понял, что уже хочу создать семью,— признался Холостяк.
В это время завтрак для Холостяка приготовила Вика.
— Я сделала панкейки, — сказала девушка. — Знаю, что в Америке они популярны. Хотела напомнить Максу о его стране.
Увидев всех участниц, Макс предложил им вместе организовать домашнюю вечеринку и немного расслабиться.
— Наконец-то у нас будет какая-то музыка, алкоголь, веселье,— сказала Дана. — Я очень рада.
Сюрпризом для девушек стал приход гостей, которых, по словам Холостяка, они будут рады видеть.
— Думаю, что это будут прошлые Холостяки,— предположила Алина.
— Может, какие-то звезды к нам приедут,— отметила Вика.
— Главное, не бывшие участницы,— добавила Настя.
Холостяк предложил устроить тематическую вечеринку. У каждой девушки был свой особенный образ. Однако выбирали они себе наряды не самостоятельно. Образы для них Макс доверил подобрать Дане и Алине.
— Дайте волю своей фантазии,— посоветовал Макс. — Пусть разгуляется.
Тем временем сам Макс предложил Насте и Даше поехать вместе с ним за продуктами. А вечером отправился за Алиной и Даной, которые подбирали наряды для вечеринки.
Даше достался самый яркий костюм — плюшевый комбинезон кошки. Девушка была в шоке, рассчитывая на более сексуальный наряд.
— Если она не захочет его одеть, это сделаю я,— сказал Макс.
— Увидев костюм кота, я испытала шок в прямом смысле этого слова! — призналась «ФАКТАМ» Даша. — Мне было, конечно, и смешно, и в тоже время неприятно. Ожидая гостей, еще и неизвестных, мне хотелось выглядеть наилучшим образом, а не в костюме «мамонта». Но через какое-то время, когда ушел первичный шок, я поняла, что в принципе его можно как-то обыграть. Но каким образом — сама еще не понимала (смеется — Авт.).
Аня преобразилась в монашку, Даша — в Мальвину, Кристина — в ангела, Алина — в Роксолану. Макс и Дана превратились в героев популярного сериала «Острые козырьки».
— Я хотела, чтобы Макс понял, что мы подходим друг другу, — сказала Дана.
На следующее утро девушки принялись за приготовление еды на вечеринку. Шеф-поваром стала Вика. А вечером нарядились в костюмы, поразив воображение Макса.
— Я еще не видел никогда такую красивую Мальвину,— признал Холостяк, глядя на Вику.
Гостями вечеринки оказались друзья участниц проекта. Среди них была и мама Алины — Ирина Владимировна. Поддержать Холостяка приехал его друг Максим.
— Мама для меня лучшая подруга, — призналась Алина.
В гости к Дане приехал ее друг Игорь, что несколько смутило Холостяка.
— Он не мой бывший,— тут же сказала девушка.
Холостяк пригласил на индивидуальный разговор Дашу и ее подругу Сашу.
— Я ценю в Даше искренность,— сказала Саша.
Затем Макс пригласил на разговор Алину и ее маму. Холостяк узнал, что у девушки был роман, который до сих пор не дает ей покоя.
— Мне Холостяк понравился,— признавалась дочери Ирина Владимировна. — Я видела, как он на тебя смотрел!
Вечеринка была в самом разгаре, Макс общался с участницами и их друзьями, узнавая много нового.
— Я принес тебе то, что Дана любит больше всего, — сказал Холостяку друг девушки. — Это зефир с апельсиновым вкусом!
Перед тем, как сделать свой выбор на Церемонии роз, Холостяк пообщался со своим другом — Максимом.
— Вы с Викой разные,— констатировал Максим. — Настя ожидает от тебя корону с бриллиантами, не знаю, готов ли ты. С Аней вы похожи. В общем, тебе стоит подумать.
Первыми получили розы Кристина и Настя. Макс передал им и конверты с 25 тысячами гривен, которые они должны потратить на подготовку идеального свидания.
Церемонию роз должна была покинуть одна участница и девушки предположили, что это может быть Алина.
— Наши отношения состоят из противоречий, — сказал Макс, обращаясь к Ане. — Хочется романтики, а все сводится к шуткам. Но я пришел на этот проект за другим.
— Ты отпускаешь человека, который относится к тебе искренне,— сказала, рыдая, девушка.
— Мне тяжело дался этот шаг,— признался Макс. — Но нам лучше остаться друзьями.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Аня призналась, зачем пришла на проект, что ей больше всего нравится в Максе и на какой части тела сделана ее самая смелая татуировка.
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