Мир

Хозяйка сама постригла собаку на карантине – и превратила шпица в кенгуру (фото)

Проживающая в австралийском городе Сидней основательница ювелирной компании Atelier Romy Гермиона Андервуд, находясь на карантине, решила сама постричь свою собаку. И опубликовала результат в соцсети Instagram. Очаровательный померанский шпиц по кличке Мэш усилиями Гермионы превратился в непонятную зверушку. В комментариях его сравнивали с мини-альпакой, с кенгуру, с пасхальным кроликом. И выражали свое сочувствие жертве парикмахерского искусства Гермионы. «Половина Мэша отсутствует», «О, нет! Перед моими глазами разворачивается фильм ужасов», «Бедняжка!», «Это вызвало у меня длительный истерический смех» — писали они.

Как сообщает Pedestrian.tv, Андервуд специально купила новые ножницы для стрижки — но лезвия оказались слишком широкими.

Впрочем, сам Мэш не возражает против своего нового имиджа. А хозяйка говорит, что никак не дождется, когда же наконец будут доступны профессиональные парикмахеры. А пока гуляет с Мэшем по самым уединенным улицам — пока его красота не вернется назад.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака стащила вставную челюсть хозяина и насмешила сеть голливудской улыбкой.



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