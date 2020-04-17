Собака стащила вставную челюсть хозяина и насмешила сеть голливудской улыбкой (видео)

Мир

Житель американского штата Мичиган Бен Кэмпбелл купил себе для развлечения на самоизоляции фальшивые зубы. Бен, психолог по профессии, планировал сделать несколько забавных селфи для соцсетей. Результат оказался смешнее, чем он ожидал.

Как пишет издание The Mirror, вставную челюсть, оставленную на столе без присмотра, стащила собака Бена — йоркширский терьер по кличке Томас. И умудрилась идеально пристроить их в своей пасти. Американец заснял результат на видео. Пес был совершенно доволен собой и пресекал все попытки хозяина вернуть его собственность.

«Голливудская улыбка» Томаса насмешила пользователей сети. «Я смеялся, как никогда в жизни, и разбудил весь дом», «Улыбка в стиле Тома Круз», — писали пользователи сети. А кто-то отметил, что Томас, конечно, безумно забавный, но смех заразителен не хуже коронавируса.

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