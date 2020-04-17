- 08:56 Киев вошел в тройку самых "грязных" городов мира
- 08:29 В Минздраве объяснили, почему запретили работу рынков
- 08:22 Собака стащила вставную челюсть хозяина и насмешила сеть голливудской улыбкой
- 08:14 Зеленскому крупно повезло с коронавирусом, — Евгений Головаха
- 07:50 Нардеп от "Слуги народа" считает, что инвесторы будут выстраиваться в очередь, чтобы дать Украине денег
- 07:39 «Двойник-зомби» Анджелины Джоли заразилась коронавирусом в иранской тюрьме
- 07:39 Паника убивает иммунитет — как снизить уровень стресса на карантине: советы невролога
- 07:33 Загрязнение воздуха в Киеве можно посмотреть онлайн: где в столице лучше не выходить на улицу (карта)
- 07:29 Очень красивое и вкусное пасхальное печенье: легкий рецепт
- 07:16 В масках и перчатках: Меган Маркл и принца Гарри в роли курьеров по доставке еды засняли на видео
- 07:13 Синоптики рассказали, где на Пасху пройдут дожди
- 06:59 Невероятно живучий: установлена температура, при которой гибнет коронавирус
Собака стащила вставную челюсть хозяина и насмешила сеть голливудской улыбкой (видео)
Житель американского штата Мичиган Бен Кэмпбелл купил себе для развлечения на самоизоляции фальшивые зубы. Бен, психолог по профессии, планировал сделать несколько забавных селфи для соцсетей. Результат оказался смешнее, чем он ожидал.
Как пишет издание The Mirror, вставную челюсть, оставленную на столе без присмотра, стащила собака Бена — йоркширский терьер по кличке Томас. И умудрилась идеально пристроить их в своей пасти. Американец заснял результат на видео. Пес был совершенно доволен собой и пресекал все попытки хозяина вернуть его собственность.
«Голливудская улыбка» Томаса насмешила пользователей сети. «Я смеялся, как никогда в жизни, и разбудил весь дом», «Улыбка в стиле Тома Круз», — писали пользователи сети. А кто-то отметил, что Томас, конечно, безумно забавный, но смех заразителен не хуже коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Это ограбление: настырная собака отобрала у хозяйки пиццу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!