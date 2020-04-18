Мир

Американские политики самого высокого уровня последние несколько дней все громче обвиняют китайские власти в том, что они скрывали и продолжают скрывать истинную историю появления нового коронавируса. При этом все чаще в этих обвинениях звучит название лаборатории в Ухане, которая на протяжении нескольких лет занималась изучением коронавирусов у летучих мышей.

О ее существовании в мире известно довольно давно. И версия о том, что COVID-19 был создан именно в этой лаборатории, возникла сразу же, как только Пекин предупредил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об опасности нового вируса. Однако это предположение почти три месяца эксперты из разных стран мира, включая США, дружно относили к разряду теорий заговора. Они настаивали на том, что новый коронавирус имеет естественное происхождение.

Все изменилось после публикации в газете The Washington Post статьи, которую написал известный обозреватель Джош Рогин. Ему удалось ознакомиться с документами, направленными еще в 2018 году американскими дипломатами в Вашингтон. В этих отчетах сотрудники посольства США в Китае пытались обратить внимание Государственного департамента и Белого дома на опасные, но важные исследования, которые проводят в Ухане китайские ученые.

«ФАКТЫ» продолжают публикацию полных переводов наиболее резонансных статей, посвященных коронавирусу, которые были опубликованы в западных СМИ. Мы предлагаем нашим читателям самим разобраться в том, насколько справедливы обвинения, звучащие в адрес Китая.

«За два года до того, как новая пандемия коронавируса перевернула мир, сотрудники посольства США несколько раз посетили китайский исследовательский центр в городе Ухань и отправили в Вашингтон два официальных предупреждения о недостаточной безопасности в лаборатории, которая проводила рискованные исследования коронавирусов на летучих мышах. Теперь эти документы подпитывают дискуссии внутри правительства США о том, является ли эта или иная лаборатория в Ухане источником вируса — даже несмотря на то, что убедительные доказательства еще не появились.

В январе 2018 года посольство США в Пекине предприняло необычный шаг, отправив несколько раз подряд американских научных дипломатов в Уханьский институт вирусологии (WIV), который в 2015 году открыл первую лабораторию в Китае, соответствующую самому высокому международному уровню безопасности биологических исследований (известный как BSL-4). WIV выпустил пресс-релиз на английском языке о последнем из этих визитов, который произошел 27 марта 2018 года. Американскую делегацию возглавляли генеральный консул в Ухане Джеймисон Фусс и советник посольства по вопросам окружающей среды, науки, технологии и здравоохранения Рик Свитцер. На прошлой неделе, WIV удалил этот пресс-релиз со своего веб-сайта, но его по-прежнему можно найти в интернете.

Та самая лаборатория в Ухане, где могла произойти утечка нового коронавируса

То, что американские официальные лица узнали во время своих визитов, обеспокоило их настолько, что они направили в Вашингтон по дипломатическим каналам два отчета, классифицированных как служебные, но не секретные. Документы указывали на недостаточную безопасность и просчеты в управлении в лаборатории WIV и предлагали уделить ей больше внимания и помощи. Первый отчет, который я получил, также предупреждает, что работа лаборатории над коронавирусами у летучих мышей и их потенциальной передаче человеку представляет собой риск возникновения новой пандемии, подобной SARS.

«В ходе общения с учеными в лаборатории WIV, они отметили, что в новой лаборатории ощущается серьезная нехватка надлежащим образом обученных технических работников и исследователей для обеспечения ее безопасной работы», — утверждается в отчете от 19 января 2018 года, который был составлен двумя должностными лицами из отдела окружающей среды, науки и здравоохранения посольства, которые встретились с учеными WIV. (Госдепартамент США отказался комментировать как эту, так и другие подробности по данной истории).

Китайские исследователи из WIV получали помощь от Национальной лаборатории Галвестона при Техасском университете и других американских организаций, но китайцы просили дополнительную помощь. В отчетах предлагалось Соединенным Штатам предоставить лаборатории в Ухане дальнейшую поддержку, главным образом потому, что ее исследования коронавирусов у летучих мышей важны, но и одновременноопасны.

Как отмечалось в отчете, американские визитеры встретились с Ши Чжэнгли, руководителем исследовательского проекта, которая в течение многих лет публиковала исследования, связанные с коронавирусами у летучих мышей. В ноябре 2017 года, незадолго до визита американских чиновников, команда Ши опубликовала исследование, показывающее, что летучие мыши, которых они взяли для проекта в пещере в провинции Юньнань были с высокой долей вероятности из той же популяции летучих мышей, которые распространили коронавирус SARSв 2003 году.

«Особенно важно что, исследователи также показали, что различные коронавирусы типа SARSмогут взаимодействовать с ACE2, рецептором человека, который выбирает для себя SARS. Этот вывод убедительно свидетельствует о том, что подобные SARSкоронавирусы от летучих мышей могут передаваться людям, чтобы вызвать заболевания, подобные SARS. С точки зрения общественного здравоохранения это делает продолжение эпиднадзора за подобными SARSкоронавирусами у летучих мышей и изучение взаимодействия животных и человека, критически важным для прогнозирования и профилактики новых коронавирусов в будущем», — говорится в отчете.

Исследование было начато для предотвращения следующей пандемии, подобной SARS, и понимания того, как она может возникнуть. Но даже в 2015 году другие ученые поднимали вопрос о том, что команда Ши идет на ненужный риск. В октябре 2014 года правительство США ввело мораторий на финансирование любых исследований, которые делают вирус более смертоносным или заразным. Эти эксперименты известны как gain-of-function.

Как отмечали многие, нет никаких доказательств того, что вирус, который атаковал человечество, был создан искусственно; ученые в значительной степени согласны с тем, что он пришел от животных. Но это не противоречит предположению, что он возник в лаборатории, которая потратила годы, тестируя коронавирусылетучих мышей на других животных, сказал Сяо Цян, научный сотрудник школы информации Калифорнийского университета в Беркли.

«Отчет говорит нам, что уже давно существовали опасения по поводу возможности угрозы для здоровья населения, которые исходили от исследований в этой лаборатории, при условии, что она не была надлежащим образом защищена», — сказал он.

Аналогичные опасения имеются также относительно находящихся недалеко от Уханя лаборатории Центра по контролю и профилактике заболеваний, которая работает в соответствии со вторым уровнем биобезопасности. Этот уровень значительно ниже, чем четвертый, которому должна соответствовать лаборатория Института вирусологии в Ухане, отмечает Сяо. Это важно, потому что китайское правительство по-прежнему отказывается отвечать на основные вопросы о происхождении нового коронавируса, подавляя любые попытки проверить, имеет ли отношение к появлению вируса одна из этих лабораторий.

Источники, знакомые с отчетами, заявили, что эти документ должны были поднять тревогу по поводу серьезных проблем безопасности в лаборатории WIV, особенно в отношении ее работы с коронавирусами летучих мышей. Сотрудники посольства призывали СШАуделить больше внимания этой лаборатории и оказать ей большую поддержку, чтобы помочь ей решить проблемы в работе.

«Отчет был предупредительным выстрелом», — сказал один американский чиновник. «Они фактически умоляли людей в Вашингтоне обратить внимание на то, что происходит».

Однако правительство США не оказало никакой дополнительной помощи лабораториям и не отреагировало на отчеты. Они начали циркулировать снова внутри администрации только в течение последних двух месяцев, когда чиновники принялись спорить, может ли лаборатория являться источником пандемии, и как должны США реагировать на это. А также как это отразится на отношениях с Китаем.

Внутри администрации Трампа многие сотрудники, отвечающие за национальную безопасность, уже давно подозревали, что-либо WIV, либо лаборатория Центра по контролю и профилактике заболеваний в Ухане являются источником вспышки нового коронавируса. По данным New York Times, разведывательное сообщество не предоставило никаких доказательств, подтверждающих это. Но один высокопоставленный чиновник администрации сказал мне, что отчеты дают еще одно косвенное доказательство в поддержку возможности того, что пандемия является результатом инцидента в лаборатории в Ухане.

«Версия, что вирус имеет исключительно природное происхождение, не доказана. Улики, говорящие, что это была утечка из лаборатории, косвенные. Прямо сейчас чаша весов склоняется в сторону лабораторной утечки, а на второй чаше почти ничего нет», — сказал чиновник.

Как отметил мой коллега журналист Дэвид Игнатиус, первоначальное объяснение китайского правительства, что вирус появился на рынке морепродуктов в Ухане, очень шаткое. Исследования китайских экспертов, опубликованные в журнале Lancet в январе, показали, что первый известный пациент, выявленный 1 декабря, не имел никакого отношения к рынку, равно как и более трети случаев в первом крупном кластере. Кроме того, летучих мышейна рынкеникто не продавал.

Ши и другие исследователи из WIV категорически отрицают, что их лаборатория была источником нового коронавируса. 3 февраля ее команда первой публично сообщила о том, что вирус, известный как 2019-nCoV, был коронавирусом, полученным от летучих мышей.

Китайское правительство, тем временем, полностью заблокировало любую информацию, связанную с происхождения вируса. Пекин до сих пор не предоставил американским экспертам образцы нового коронавируса, полученные во время самых ранних случаев заражения. Шанхайская лаборатория, опубликовавшая 11 января геном нового коронавируса, была быстро закрыта властями для «устранения неполадок в работе». Несколько врачей и журналистов, сообщивших о распространении на раннем этапе, исчезли.

14 февраля председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить принятие нового закона о биобезопасности. В среду, CNN сообщил, что китайское правительство внесло жесткие ограничения на публикацию любых научных исследований и статей о происхождении нового коронавируса. Любые материалы на эту тему требуют предварительного согласования.

Выяснение происхождения важно не только для установления чьей-то вины. Крайне важно понять, как началась пандемия нового коронавируса, потому что это даст информацию о том, как предотвратить следующую пандемию. Китайское правительство должно проявить открытость и ответить на вопросы о лабораториях в Ухане, потому что они имеют жизненно важное значение для нашего научного понимания вируса, считает Сяо.

Мы не знаем, возник ли новый коронавирус в лаборатории в Ухане, но отчет указывал на имеющуюся там опасность, и это усиливает стремление узнать, что там произошло, сказал он.

«Я не думаю, что это теория заговора. Я думаю, что это обоснованный вопрос, который должен быть исследован и на который нужно получить ответ», — сказал он. «Чтобы в точности понять, как именно возник вирус, и, воспользовавшись этим знанием, предотвратить подобное в будущем».

Ранее «ФАКТЫ» подготовили полный перевод статьи Associated Press, в которой рассказывается об ошибках, допущенных китайским руководством на начальном этапе распространения нового коронавируса.

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