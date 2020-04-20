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Аппараты ИВЛ убивают больных с коронавирусом: что на самом деле говорится в статье Associated Press

В апреле многие украинские и российские СМИ принялись распространять информацию о том, что врачи на Западе поголовно отказываются от использования аппаратов искусственной вентиляции легких при лечении пациентов с коронавирусом. Приводились пугающие цифры. Якобы именно из-за ИВЛ умирает более 80% зараженных COVID-19. При этом все ссылались на статью, опубликованную 8 апреля в Associated Press.

«ФАКТЫ» решили подготовить полный и точный перевод этой резонансной публикации, чтобы помочь читателям разобраться в огромном потоке противоречивой информации о коронавирусе, заполонившей СМИ и соцсети. В предыдущих переводных материалах мы рассказывали о предположениях и подозрениях относительно происхождения нового коронавируса, а также о том, какие критические ошибки допустило руководство Китая в начале вспышки в Ухане.

«В то время, как чиновники, представляющие системы здравоохранения во всем мире, требуют предоставить им больше аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с коронавирусом, некоторые врачи отказываются от использования такого оборудования, когда это возможно.

Причина: некоторые больницы сообщили о необычно высоком уровне смертности среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, и некоторые врачи опасаются, что машины могут нанести вред определенной категории пациентов.

Используемые методы лечения подчеркивают тот факт, что врачи все еще ищут лучший способ как побороть вирус, который появился всего несколько месяцев назад. Они полагаются на практические данные, получаемые в режиме реального времени в условиях переизбытка пациентов и нехватки основных медицинских принадлежностей.

Аппараты искусственной вентиляции питают кислородом пациентов, чьи легкие не справляются с этой задачей самостоятельно. Метод требует усыпления пациента. Кроме того, ему в горло вставляется трубка. Смертельные случаи среди таких больных случаются часто, независимо от причины, по которой их легкие нуждаются в подобной помощи.

Обычно от 40% до 50% пациентов с дыхательными проблемами умирают, будучи подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких, говорят эксперты. Однако в Нью-Йорке, говорят как городские власти, так и власти штата, скончались 80% или даже более пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ.

Более высокие, чем обычно, показатели смертности также были зарегистрированы в других городах США, сказал доктор Альберт Риццо, главный врач Американской ассоциации специалистов по легочным заболеваниям.

Аналогичные данные поступили из Китая и Великобритании. В одном из отчетов, подготовленном в Британии, этот показатель составляет 66%. Очень незначительное исследование в Ухане, китайском городе, который стал очагом болезни, утверждает, что скончались 86% пациентов, подключенных к ИВЛ.

Причина не ясна. Это может быть связано с состоянием больных, которое предшествовало их заражению. Или с тем, насколько сильно поразила их болезнь к тому времени, когда их подключили к системе, говорят эксперты.

Но некоторые медицинские работники задумались над тем, могут ли вентиляторы на самом деле вызвать ухудшение состояния у некоторых пациентов, возможно, нанеся вред иммунной системе и вызвав ее реакцию.

Это пока только предположение. Но эксперты действительно говорят, что вентиляторы могут нанести вред пациенту с течением времени, так как кислород под высоким давлением загоняется в крошечные воздушные мешочки в легких пациента.

«Мы знаем, что механическая вентиляция не является полезной для организма», — сказал доктор Эдди Фан, эксперт по респираторному лечению в главной больнице Торонто. «Один из самых важных выводов в последние несколько десятилетий гласит, что вентиляция может еще сильнее травмировать легкие — поэтому мы должны быть осторожны, используя ее».

Наносимый вред можно уменьшить, ограничивая уровень давления и объем вдохов, сказал Фан.

Но некоторые врачи говорят, что они пытаются не подключать больных к ИВЛ как можно дольше, используя другие методы.

Всего несколько недель назад в Нью-Йорке, коронавирусные пациенты, которых привозили в тяжелом состоянии, тут же подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать их дыхание. Это было рутинной процедурой, говорит доктор Джозеф Хэббуш, врач скорой медицинской помощи, который работает в нескольких больницах Манхэттена.

Но сейчас все чаще врачи пробуют в первую очередь другие методы. Один из них заключается в том, что пациента кладут, пробуя разные положения тела, в том числе на животе, что позволяет воздуху лучше циркулировать по всем участкам легких. Другой метод — давать пациентам больше кислорода через назальные трубки или другие устройства. Некоторые врачи экспериментируют, добавляя оксид азота в воздушную смесь, чтобы помочь улучшить ток крови и кислорода к наименее поврежденным частям легких.

Врачи в Нью-Йорке меняют положение тела больного так, чтобы воздух лучше проникал в легкие

«Если мы сможем улучшить состояние больного, не используя интубацию, то, скорее всего, результат лечения будет лучше», — сказал Хэббуш.

По его словам, такие решения никак не связаны с проблемой нехватки ИВЛ. Но врачи учитывают и этот момент тоже.

Широкое распространение получило мнение, что пациентов с коронавирусом следует держать подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких гораздо дольше, чем других больных, говорит доктор Уильям Шаффнер, эксперт по инфекционным заболеваниям из университета Вандербильта.

Эксперты считают, что пациенты с бактериальной пневмонией, например, могут находиться на аппарате искусственной вентиляции легких не более суток-двух. А пациентов с коронавирусом было принято держать на ИВЛ «7 дней, 10 дней, 15 дней, и они умирают», сказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, когда его спросили об уровне смертности коронавирусных пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Одной из причин поиска других методов лечения являются опасения, что дефицит ИВЛ будет расти. Экспертов беспокоит, что по мере увеличения числа зараженных, врачи будут вынуждены принимать ужасные решения о том, кому из пациентов жить, а кому умирать, потому что у них не будет достаточного количества аппаратов, чтобы обеспечить каждого нуждающегося больного.

Член комиссии здравоохранения штата Нью-Йорк доктор Говард Цукер заявил, что должностные лица изучают другие возможные методы лечения, которые могут использоваться на ранних этапах болезни, но добавил при этом: «Это все эксперименты».

Новый вирус относится к семье коронавирусов, которые могут вызывать как простуду, так и более серьезные заболевания. Представители системы здравоохранения говорят, что он распространяется в основном с помощью капель, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Пока нет ни доказанного медикаментозного лечения, ни вакцины против него.

Эксперты полагают, что большинство инфицированных не испытывают ничего серьезнее, чем неприятные, но легкие заболевания, которые могут включать высокую температуру и кашель.

Но примерно 20% - многие из них пожилые люди или люди, ослабленные хроническими заболеваниями — болеют куда тяжелее. У них могут проблемы с дыханием и сильные боли в груди. Их легкие могут воспаляться, вызывая опасное состояние, называемое острым респираторным дистресс-синдромом. Примерно 3−4% могут потребоваться ИВЛ.

«Аппараты искусственной вентиляции легких не имеют терапевтического эффекта. Это мера поддержки организма, пока мы ждем, что пациент начнет выздоравливать», — сказал доктор Роджер Альварес, специалист по легочным заболеваниям из университета Майами в штате Флорида. Он активно выступает за использование оксида азота с целью не подключать пациентов к ИВЛ как можно дольше.

Закари Шемтоб заявил, что он пришел в ужас, когда в марте ему сказали, что его 44-летнего супруга Дэвида нужно подключить к аппарату искусственной вентиляции легких в нью-йоркской клинике. Дэвид заразился коронавирусом.

«Необходимость вентиляции может означать конец», — сказал он.

Шемтоб рассказал, что больница не дала ему никакой статистики выживания, но у него сложилось впечатление, что это было по существу делом случая — как подбросить монетку. Он посмотрел данные о смертности только после того, как его муж стал дышать самостоятельно шесть дней спустя.

«Монетка оказалась милосердной», — сказал он.

Но Шемтоб отметил, что бывает и иначе. Его муж сравнительно молод.

«Дэвид является живым доказательством того, что эти аппараты действительно могут спасти жизни, и что они невероятно важны», — сказал Шемтоб".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинские медики также не всегда используют ИВЛ, когда речь идет о зараженных коронавирусом. Об этом рассказал заведующий кафедрой Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Владимир Корсунов.

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