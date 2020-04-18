Бывшая девушка футболиста английской премьер-лиги обвинила его в смерти их ребенка

Спорт

Экс-девушка футболиста английского «Саутгемптона» Яна Валери в подробностях рассказала страшную историю в анонимном Twitter, обвинив 21-летнего француза в гибели их дочери, сообщает eurosport.com.

«На могиле дочери я не буду молчать, я буду следить, чтобы правду узнали, а справедливость восторжествовала. Пока у меня есть голос, я буду говорить. Мне выдали распоряжение о неразглашении, но я не хочу, чтобы это сошло ему с рук без всякой справедливости для его дочери. Скоро это опубликуют в газетах, но не для привлечения внимания, а чтобы свершилось правосудие.

У нас с Яном были недолгие отношения, которые в конце 2018 года привели к беременности. В начале 2019-го он попросил меня сделать аборт, но я отказалась. Когда я была на 20-й неделе беременности, Ян заказал онлайн абортивное средство. Он без моего ведома положил таблетку в воду и дал стакан мне, когда я пришла поговорить о ребенке. Когда я выпила воду, то сразу испытала боль.

Меня срочно отправили на УЗИ, которое показало дефекты сердца у моей дочери. Их не было до этого случая. Абортивные таблетки можно использовать только на сроке до десяти недель, так что они не убили мою дочь, но сделали ее нездоровой и привели к фатальным нарушениям в ее сердце.

Когда она родилась, ее пульс резко упал. Врачи больше часа пытались ее реанимировать, но просто не могли заставить ее сердце правильно биться. Она мирно скончалась на моих руках. Она боролась два часа, но в итоге умерла от сердечных осложнений.

До того, как он опоил меня, все УЗИ показывали, что ее сердце в порядке. А после этого все изменилось. Это вызвало у меня серьезные проблемы во время беременности — кровотечение и сильные боли, а также выявило критические проблемы с сердцем у дочери. Ее звали Гера. Ян не присутствовал на похоронах — когда он узнал о ее смерти, он веселился в тематическом парке во Франции", — написала Сиан Браун.

Позже аккаунт был удален, но обращение заскринили, и эффект информационной бомбы сработал. «Я удаляю твит, потому что все сказала. Надеюсь, однажды справедливость восторжествует. Всем спасибо за соболезнования», — говорится в последнем сообщении экс-герлфренд футболиста, играющего за «Саутгемптон» с 2018 года.

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