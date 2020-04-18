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Спорт

Легендарный экс-футболист Тотти признался, что чуть не развелся с женой из-за кошки (фото)

18:41 18 апреля 2020 28
Франческо Тотти и Илари Блази
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легенда «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти во время прямого эфира в Instagram рассказал о ссоре из-за кошки с супругой — телеведущей и моделью Илари Блази.

«Злился на жену, когда она купила лысую кошку и назвала ее Донна Паола. Все кипело. Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва.

Илари хотела кошку любой ценой. Я был непреклонен и настаивал на том, что ее не должно быть в нашем доме. Решения в нашей семье принимает Илари. Мы не разговаривали несколько дней, но в итоге я тоже полюбил эту кошку", — приводит слова Франческо Тотти Football Italia.

Супруга футболиста со своей любимицей Донной Паолой

Напомним, что 43-летний Франческо Тотти по прозвищу Император отыграл в «Роме» 25 (!) сезонов. В футболке «волков» он выходил на поле в 785 матчах, забив 307 мячей и отдав 139 результативных передач. Вместе с римлянами футболист стал чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе итальянской сборной Франческо провел 58 матчей, став чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы-2000.

С будушей женой Тотти познакомился на дискотеке. Несмотря на то, что Илари болела за непримиримого соперника «Ромы» — клуб «Лацио», девушка согласилась пойти на свидание. Затем футболист пригласил возлюбленную именно на матч с «Лацио» и во время празднования победы продемонстрировал футболку с надписью «Ты уникальна».

Венчание пары в 2005 году стало громким событием в Италии и транслировалось по телевидению. Вырученные таким образом деньги Тотти перечислил приюту для бездомных животных. Пара воспитывает трех детей — сына Кристиана и дочерей Шанель и Изабель.

Франческо Тотти с супругой Илари, сыном Кристианом и дочерьми Шанель и Изабель

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франческо Тотти установят памятник в Риме.

Фото Instagram

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