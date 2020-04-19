Происшествия

На Киевщине и Житомирщине тушат пожары в семи лесничествах: привлечены авиация и военная техника (фото)

В Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения 19 апреля утром подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщили в ведомстве, основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 320 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 723 человека. Также задействованы 3 вертолета ГСЧС (которыми 18 апреля осуществлено 208 сбросов — 416 т воды).

В Житомирской области по состоянию на 7:00 19 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Выступовицкого и Бережестского лесничества, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены три самолета АН-32П ГСЧС (18 апреля осуществлено 21 сброс — 168 т воды).

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Житомирской области лесной пожар перекинулся на села и уничтожил дома в населенных пунктах Личманы, Магдин, Колесники, Островы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня.

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