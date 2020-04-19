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Политика

"Это победа жизни": Зеленский порадовался поведению украинцев на Пасху

17:39 19 апреля 2020 435
Владимир Зеленский
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский рад за соблюдение верующими карантина во время проведения Пасхальных богослужений. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«В этом году на богослужения пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха — это победа жизни над смертью», — заявил президент.

В пресс-службе главы государства отметили, что Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений. Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.

По данным Нацполиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тысяч граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

Как писали «ФАКТЫ», полицейские составили всего три протокола за нарушение правил карантина во время Пасхальных богослужений. В полиции отчитались, что за прошедшие сутки в 19 храмах выявили скопления людей (более разрешенных 10 человек) и присутствие граждан без масок. Четыре нарушения зафиксированы в Донецкой области, по два в Днепропетровской и Запорожской.

По одному случаю выявлено в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

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