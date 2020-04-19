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Три протокола и одно уголовное дело: в полиции рассказали о карантинных нарушениях на Пасху
В Пасхальную ночь полиция обещала жестко реагировать на нарушение карантина церквями, вплоть до применения спецназа. На деле оказалось, что карантин игнорировался в 13 областях Украины, но к нарушителям полицейские отнеслись очень лояльно. Составлены всего три протокола за нарушение правил.
Так, в полиции отчитались, что за прошедшие сутки в 19 храмах выявили скопления людей (более разрешенных 10 человек) и присутствие граждан без масок. Четыре нарушения зафиксированы в Донецкой области, по два в Днепропетровской и Запорожской. По одному случаю выявлено в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
«Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы изучаются», — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. Он уточнил, что протоколы за нарушение карантина составлены в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.
Напомним, за порядком в общественных местах в Пасхальную ночь следили более 26 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Вопреки карантинным правилам, перед церквями и внутри храмов собрались толпы верующих. Особенно внушительную толпу можно было наблюдать в Святогорской лавре (Донецкая область).
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