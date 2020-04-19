- 21:53 Хроники коронавируса: главные события в мире 19 апреля (обновляется)
- 21:51 В Польше прогремел взрыв на фабрике химических отходов: впечатляющие фото
- 21:48 Поливальный понедельник 2020: что нельзя делать в первый день после Пасхи
- 20:27 В Закарпатье на Пасху произошло сразу два землетрясения, но этого почти никто не заметил
- 20:01 Дым от пожаров на Житомирщине накрыл Харьков: горожане задыхаются
- 19:32 Ничего святого: на Пасху боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
- 19:15 Пасха на краю Земли: как украинские полярники отметили праздник в Антарктиде
- 18:44 В Крыму Пасху празднуют под присмотров казаков с нагайками
- 17:50 Аваков думает, что Житомирщина будет гореть еще дня три
- 17:45 Когда печь пироги и заниматься йогой: лунный календарь на неделю
- 17:39 "Это победа жизни": Зеленский порадовался поведению украинцев на Пасху
- 17:28 Как встретили Пасху на передовой: впечатляющие фото
Поливальный понедельник 2020: что нельзя делать в первый день после Пасхи
20 апреля, в первый день после Пасхи, в народе отмечают Поливальный понедельник.
«ФАКТЫ» собрали для вас запреты и приметы этого дня.
Что нельзя делать в этот день
Нельзя грустить и унывать.
Нельзя объедаться и пить много алкоголя.
Нельзя ссориться.
Нельзя жениться.
Нельзя тяжело работать.
Что можно и нужно делать в этот день
Ходить в гости к родственникам и друзьям.
Обливать других водой, желая им здоровья.
Обливаться водой самому.
Приметы этого дня
Если с утра идет дождь — лето будет дождливым.
Если птицы еще не поют — будут морозы.
Если девушку не облили водой — замуж она в этом году не выйдет.
Больше о традициях Поливального понедельника читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лариса долина: «в 13 лет я четыре раза в неделю пела в ресторане и зарабатывала пять рублей за вечер»
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.