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Общество и люди

Поливальный понедельник 2020: что нельзя делать в первый день после Пасхи

21:48 19 апреля 2020 334
Поливальный понедельник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

20 апреля, в первый день после Пасхи, в народе отмечают Поливальный понедельник.

«ФАКТЫ» собрали для вас запреты и приметы этого дня.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя грустить и унывать.

Нельзя объедаться и пить много алкоголя.

Нельзя ссориться.

Нельзя жениться.

Нельзя тяжело работать.

Что можно и нужно делать в этот день

Ходить в гости к родственникам и друзьям.

Обливать других водой, желая им здоровья.

Обливаться водой самому.

Приметы этого дня

Если с утра идет дождь — лето будет дождливым.

Если птицы еще не поют — будут морозы.

Если девушку не облили водой — замуж она в этом году не выйдет.

Больше о традициях Поливального понедельника читайте здесь.

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