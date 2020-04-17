На Пасху девушки просили у Бога женихов, а старики – здоровья: что нельзя делать в этот праздник

Общество и люди

19 апреля православные и грекокатолики отмечают самый большой и радостный христианский праздник — Пасху Господню, или Светлое Христово Воскресение

После смерти Иисуса Христа на кресте тело Его похоронили, спеша сделать это до наступления субботы, в гробе, высеченном в скале, завернув в плащаницу, но не успев помазать маслами и благовониями, как это было принято у евреев. Присутствовавшие при погребении женщины, среди которых была и Мария Магдалина, договорились, выполняя заповедь, в субботу быть в покое, а в первый день недели (у иудеев это воскресенье) рано утром вернуться сюда с погребальными ароматами, чтобы умастить ими тело Господне. Тем временем по требованию первосвященников и фарисеев возле камня, приваленного ко входу в гробницу, выставили стражу, а на самом камне поставили печать синедриона.

Изложение дальнейших событий у евангелистов несколько разнится, что ни в коем случае не изменяет их общего смысла. В Евангелие от Матфея написано, что, когда Мария Магдалина и Мария (Клеопова) пришли к Гробу Господнему, «сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». В Евангелие от Марка говорится, что к приходу жен-мироносиц камень уже был отвален и они, «войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду». Евангелист Лука тоже пишет, что к приходу мироносиц камень был отвален. И «вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих». А по Евангелию от Иоанна, Мария Магдалина, пришедшая раньше других женщин, наклонившись, заглянула в гробницу и увидела двух сидящих на гробе ангелов в белых одеяниях — «одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». Так или иначе, но именно Марии Магдалине было суждено первой увидеть воскресшего Иисуса.

А было это так. Когда произошло землетрясение и Ангел Господень отвалил камень от двери гроба, стражники от ужаса разбежались. Пришедшая к Гробу Господню Мария Магдалина увидела, что камень, закрывавший вход в гробницу, отвален и тут же побежала к жившим неподалеку ученикам Христа Петру и Иоанну. Оба апостола прибежали к гробу и увидели, что он пуст — в нем остались только свернутые пелены и сударь (длинный узкий шарф, которым обвивали голову), который лежал «особо свитый и на другом месте». Придя в смятение, апостолы ушли. А Мария осталась у входа и заплакала. Желая убедиться, что гроб действительно пуст, она заглянула в него, увидела двух ангелов в белых одеяниях и услышала их вопрос: «Жена, что ты плачешь?». Она ответила: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». А обернувшись, увидела стоящего Иисуса, но не узнала его. Тогда он спросил Марию: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она ответила: «Господин, если ты вынес Его, скажи, где ты положил Его, и я возьму Его». И уже произнося эти слова, Мария узнала голос Господа, который она так хорошо знала, и, воскликнув: «Учитель!», бросилась к его ногам. Но Иисус отправил ее к апостолам, чтобы она передала им его слова: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и к Богу вашему». И Мария опять побежала к апостолам и сообщила им радостную весть: «Видела Господа!»

Потом Иисус явился двум апостолам, которые шли из Иерусалима в ближайшую деревню, а вечером того же дня увиделся со всем апостолам, кроме Фомы. Христос был живой, но не такой, как прежде. Он воскрес телесно, ел вместе со своими учениками, чтобы они убедились, что эта телесность настоящая, но был невидим для врагов и для него не существовало никаких преград. Узнав от апостолов о том, что они видели живого Христа, Фома сначала им не поверил. Но когда в следующий раз Господь опять явился всем собравшимся вместе апостолам и дал Фоме осмотреть свои раны и вложить палец в проколотый копьем бок, тот наконец тоже уверовал в Его воскресение.

В течение сорока дней после своего воскресения Господь много раз являлся апостолам. Он говорил с ними о Царствии Божьем, повелел им проповедовать его учение всем народам и крестить уверовавших во имя Отца и Сына, и Святого Духа.

В праздник Воскресения Господня в совершается особенное богослужение. Обычно еще задолго до наступления воскресенья верующие в нарядных светлых одеждах собираются в храмах в ожидании начала Пасхального торжества. И перед самой полуночью колокольный звон возвещает о наступлении праздника Воскресения Христова.

Священнослужители в полном облачении с крестом, светильниками и фимиамом выходят из алтаря и вместе со всеми прихожанами, которые держат в руках зажженные свечи, под перезвон колоколов обходят вокруг церкви. Шествие останавливается возле закрытых западных дверей храма, где священник, подобно Ангелу, возвестившему мироносицам о воскресении Господнем, первым возглашает: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». А потом, держа в руках крест с трехсвечником, совершает знамение креста против закрытых дверей храма. Они открываются и все входят в храм. И во время последующего богослужения Пасхальной заутрени священнослужители с крестом и кадилом обходят весь храм, приветствуя присутствующих словами: «Христос Воскресе!» На что те отвечают: «Воистину Воскресе!»

Служба длится почти до рассвета. А кульминация ее — освящение всего того, что находится в празднично украшенных пасхальных корзинках. В первую очередь это яйца-крашенки — символ возрождения к новой жизни (в народе считается, что они обладают целительными свойствами), пасхи — символ присутствия Бога везде, его милосердия, любви к каждому человеку и как напоминание о словах Христа: «Я есть Хлеб жизни», и похожая формой на гору сырная пасха — прообраз Царства Небесного, символ небесного Иерусалима.

Конечно, в условиях нынешнего карантина, связанного с пандемией коронавируса, очень немногим в этом году удастся лично поприсутствовать в храме на праздничном богослужении. Но можно будет, оставаясь дома, посмотреть ее онлайн-трансляцию и «насладиться сего доброго и светлого торжества».

Обычно же после окончания службы верующие спешат домой. По народным традициям, имеет значение даже то, с какой скоростью это делается. На Закарпатье, например считается, что как кто прибежит, так у него и в хозяйстве все будет спориться. Если в семье есть девушка на выданье или парень, готовый к женитьбе, бегут наперегонки. Кто первым попадет домой, тот в этом году и обзаведется своей семьей.

Вернувшись из церкви, люди умываются (в некоторых областях Украины используют для этого освященную воду, в которую опускают писанку и крестик). Кое-где принято, чтобы хозяин обкуривал комнату, в которой собирается семья, ладаном и зажигал на празднично украшенном столе свечу. Все домочадцы поздравляют друг друга с великим праздником. А если в семье есть девушка на выданье, на голову ей ставят пасху, приговаривая: «Аби була людям така велична, як сися паска пшенична!».

Разговляясь после длительного Великого поста, каждый должен съесть по целому яйцу или по его кусочку (в некоторых областях глава семьи разрезает очищенную крашенку на столько частей, сколько человек собирается за столом) и по кусочку остальных освященных продуктов, а потом доходит очередь и до других деликатесов, приготовленных хозяйками.

В некоторых местностях в старину принято было, чтобы хозяин, зайдя в хату, ставил на стол корзинку, доставал паскх и касался ею всех своих домочадцев — чтобы «так їх люди честували, як паску честують». А потом, помолившись, крестил ее ножом и срезал с четырех сторон кусочки корочки, которые отдавались скотине. После обеда скот старались хоть на час вывести в поле, предварительно привязав к хвостам красную нитку — защиту от дурного глаза. А еще многие старались в Великдень совсем не пить воду — верили что тот, кто не пьет воду в этот день, не будет испытывать жажду во время летних работ.

Неделя, следующая за воскресным днем, называется Светлой седьмицей. Она тоже считается праздничной. Пасхальный понедельник в народе называют «обливаним» або «поливаним». У гуцулов, например, в прежние времена было принято парню уводить особо нравившуюся ему девушку к речке и поливать ее водой, чтобы была красива и здорова, а она за это дарила ему писанку. В наше время, следуя традиции, парни тоже обливают девушек водой, а иногда используют для этой цели парфюмерию. Девушки же смогут ответить им тем же во вторник.

А отдание праздника Пасхи по церковному календарю приходится на 39-й день после его начала (в этом году — на 27 мая, после чего 28 мая отмечается Вознесение Господне). И все это время верующие могут приветствовать друг друга словами: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» и христосоваться (троекратно расцеловываться и обмениваться крашенками).

Что касается обмена крашеными яйцами, то существует несколько легенд, объясняющих возникновение этой традиции. Одна из них гласит, что когда Мария Магдалина увидела воскресшего Христа, вареные яйца, которые она принесла с собой в корзинке, чтобы поделиться с другими женщинами у гроба Иисуса, чудесным образом окрасились в красный цвет. А согласно другой легенде, после Вознесения Спасителя Мария, занимаясь распространением учения Христа, отправилась к римскому императору Тиверию. Когда она сказала Тиверию, что Христос воскрес из мертвых, тот не понял, о чем идет речь. Тогда Мария, чтобы объяснить свои слова, взяла со стола яйцо, которое, как известно, символизирует жизнь. А император заявил, что человек так же не способен воскреснуть, как это белое яйцо не может стать красным. И в ту же минуту яйцо, которое держала в руке Мария Магдалина, окрасилось в красный цвет.

С пасхальным воскресеньем связано множество верований. Так, например, считалось, что в Пасху у Бога можно просить что угодно. Поэтому девушки просили женихов, пожилые люди, расчесывая свои волосы, просили столько внуков, сколько волос у них на голове, а тем, кто хотел разбогатеть, достаточно было умыться водой из серебряной посуды. Считалось также, что если при первом ударе колоколов, перекрестившись, произнести слова: «Христос воскрес, а рабу (ім'я) здоров’я», можно побороть любую болезнь.

Еще старались встать как можно раньше, чтобы не проспать своего счастья, и провести день в радости и веселье, чтобы не пришлось весь год печалиться.

Существовали и всяческие ограничения и запреты. Наши предки считали, что на Пасху нельзя заниматься домашней работой — за хлопотами и не заметишь, как счастья лишишься. А супругам нельзя христосоваться публично — нарушивших запрет ждет разлука. Ничего хорошего не ожидает и тех, кто выбросит какой-нибудь освященный продукт — излишками следует поделиться с родственниками, друзьями или отдать нуждающимся. Не следует есть пасху и другие освященные продукты после захода солнца — иначе накличешь на свою голову град. Нельзя проливать кровь даже самых мелких животных — все твари земные радуются Воскресению Христову. И ни в коем случае нельзя выбрасывать в окно скорлупу от яиц. Ведь невзначай можно попасть в Иисуса или в апостолов, которые, в представлении некоторых простых людей, всю светлую седьмицу ходят по земле в нищенской одежде…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как правильно выходить из поста, чтобы не навредить здоровью и как долго можно хранить в холодильнике крашенные яйца.

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