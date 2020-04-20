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Изобретательные преступники заказали фиктивные похороны и в медицинских масках ограбили магазин ритуальных услуг
Преступление было совершено среди бела дня 18 апреля, накануне Пасхи, в райцентре Казанка. За час до налета в магазин по телефону поступил заказ на венки и прочую похоронную атрибутику, которую нужно было доставить по адресу заказчика.
Когда в помещении осталась лишь одна женщина-продавец, туда вошли два человека в медицинских масках и, угрожая ножом, стали требовать деньги из кассы. Чтобы продавец не могла позвать на помощь, ее привязали к стулу. Грабители выгребли из кассы более 120 тысяч гривен и сбежали.
Полицию вызвали посетители магазина. Из примет преступников испуганная продавец смогла сообщить мало что, но хорошо запомнила нож, которым ей угрожали: на его рукоятке была гравировка с черепом.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, подозреваемых задержали в течение суток в ходе оперативной отработки Казанковского и близлежащих районов. Под селом Новополтавка был остановлен автомобиль Toyota с фигурантами.
Злоумышленниками оказались 28-летний житель Казанки и 29-летний житель Одессы. Как одно из доказательств, у них обнаружили и тот самый нож с черепом.
Оба имеют условные судимости за совершение имущественных преступлений.
Известно, что фигуранты готовились к совершению преступления заранее. Узнав, что в магазине всегда находятся несколько работников, чтобы их было поменьше, они сделали фиктивный заказ на похороны. Подъехав к магазину на автомобиле Toyota, дождались, когда работники покинут помещение, и тогда напали.
Обоим объявлено о подозрении по статье УК Украины «Разбой» (до 12 лет тюрьмы).
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