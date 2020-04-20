Самое кровавое массовое убийство в истории Канады: что известно полиции (фото, видео)

Мир

В Канаде совершено самое жестокое массовое убийство в истории страны. В течение 12 часов 51-летний житель провинции Новая Шотландия разъезжал по округе, расстреливал людей в их домах и устраивал поджоги. Жертвами преступника стали 16 человек.

Личность убийцы установлена. Им оказался Габриэль Уортман, дантист из города Дартмут. Полиция пока не может понять его мотивы. Соседи отзываются о Уортмане, как о спокойном вежливом человеке. У него, на первый взгляд, не было никаких проблем. Габриэль жил в городке Портапик, где у него был большой красивый дом. Кроме того, ему принадлежали еще несколько домов поменьше в округе. Работа приносила дантисту хороший доход. Клиентов хватало.

Габриэль Уортман пару лет назад выступал в программе одного из канадских телеканалов

Сообщается, что Уортман 18 апреля появился в одежде, напоминающей полицейскую форму. Его машина была похожа на стандартный патрульный автомобиль канадской полиции. Поскольку дантист отправился убивать уже вечером, его «камуфляж» мог легко сбить с толку. Видимо, люди действительно принимали его за полицейского.

Машина, которую Уортман использовал во время своей кровавой "охоты"

Несколько жертв были найдены в своих домах или рядом с ними в Портапике. Полиция считает, что Уортман начал бойню там. Возможно, первых жертв он выбирал целенаправленно, однако затем стал действовать без всякого плана. Трупы нашли в домах, расположенных в нескольких населенных пунктах в округе.

Пока точно не ясно, как действовал Уортман. Видимо, он подъезжал к дому, выходил из машины и звонил в дверь. Хозяева видели в темноте «патрульную» машину и «полицейского» и открывали ему…

Настоящим полицейским удалось окружить убийцу примерно в 100 километрах к югу от Портапика, когда дантист заехал на автозаправку. Фотографии, появившиеся в местных СМИ, указывают на то, что стражам порядка пришлось застрелить Уортмана. Подробности не сообщаются, но предполагается, что он пытался оказать сопротивление.

Патрульные машины возле автозаправки, на которой удалось окружить убийцу

Расследование в Новой Шотландии идет полным ходом. Оно находится под личным контролем премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который 19 апреля обратился к соотечественникам в связи с массовым убийством. Он выразил соболезнования близким погибших.

Среди уже названных жертв бойни есть Хайди Стивенсон, констебль Королевской канадской конной полиции, мать двоих детей. Она пыталась остановить убийцу. Хайди прослужила в полиции 23 года, она была опытным офицером.

Констебль Хайди Стивенсон с мужем и детьми

Названо имя еще одной жертвы. Это Корри Эллисон, житель Портапика. Утром 19 апреля племянница отправила ему короткое послание по одному из мессенджеров, узнать, как он себя чувствует. На тот момент Корри уже был мертв…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом убийстве в Германии. Устроивший бойню мужчина придерживался праворадикальных взглядов.

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