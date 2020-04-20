Сеть насмешили пасхальные коломыйки на тему коронавируса (видео)

Общество и люди

Украинский певец, музыкант, телеведущий, лидер группы «The ВЙО» Мирослав Кувалдин своеобразно поздравил украинцев со светлым праздником Пасхи новым клипом с веселыми пасхальными коломыйками. Песенная композиция посвящена карантину в Украине, когда многие привычные вещи, в том числе и освящение пасок, оказались под запретом.

«Ой, COVIDе, COVIDочку,

Нашо ж такі жертви?

В цілім світі християни

Не ходять до церкви.

Я сиджу удома чесно,

Слухаю науку,

Про те, що Ісус Воскрес,

Знаю із «Фейсбуку».

Автор с иронией поет:

«Якщо будуть так і далі

В церкву не пускати,

Панотці почнуть в онлайні

Людей сповідати».

При этом певец замечает, что

«Сповіді по інтернету —

Ризикова справа.

Потім всі гріхи спливають

В телеграм-каналах».

Особенно много грехов, как поется в одной из коломыек, у наших депутатов и министров:

«Їм води святої треба

Мінімум — каністра».

Новый клип Мирослава Кувалдина отлично поднимает настроение в это непростое время. Это настоящий карантинный хит, как его уже успели назвать в обсуждениях.

Кстати, Мирослав в 2013 году вместе с другими музыкантами поддерживал боевой дух майдановцев своими зажигательными песнями.

А в 2015 году Кувалдин вместе с другими известными украинцами снялся в юмористическом видеоролике, где они пишут письмо «московскому шайтану».

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