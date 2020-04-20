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Сеть насмешили пасхальные коломыйки на тему коронавируса (видео)
Украинский певец, музыкант, телеведущий, лидер группы «The ВЙО» Мирослав Кувалдин своеобразно поздравил украинцев со светлым праздником Пасхи новым клипом с веселыми пасхальными коломыйками. Песенная композиция посвящена карантину в Украине, когда многие привычные вещи, в том числе и освящение пасок, оказались под запретом.
«Ой, COVIDе, COVIDочку,
Нашо ж такі жертви?
В цілім світі християни
Не ходять до церкви.
Я сиджу удома чесно,
Слухаю науку,
Про те, що Ісус Воскрес,
Знаю із «Фейсбуку».
Автор с иронией поет:
«Якщо будуть так і далі
В церкву не пускати,
Панотці почнуть в онлайні
Людей сповідати».
При этом певец замечает, что
«Сповіді по інтернету —
Ризикова справа.
Потім всі гріхи спливають
В телеграм-каналах».
Особенно много грехов, как поется в одной из коломыек, у наших депутатов и министров:
«Їм води святої треба
Мінімум — каністра».
Новый клип Мирослава Кувалдина отлично поднимает настроение в это непростое время. Это настоящий карантинный хит, как его уже успели назвать в обсуждениях.
Кстати, Мирослав в 2013 году вместе с другими музыкантами поддерживал боевой дух майдановцев своими зажигательными песнями.
А в 2015 году Кувалдин вместе с другими известными украинцами снялся в юмористическом видеоролике, где они пишут письмо «московскому шайтану».
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