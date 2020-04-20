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На Буковине мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце — все это на глазах у семилетней дочери (фото)
В понедельник, 20 апреля, в Черновицкой области мужчина нанес смертельные ножевые ранения жене, а затем попытался совершить самоубийство. Ранее во Львове ножом убили известного музыканта.
Как сообщает «Чернівецький промінь», причиной поножовщины стал семейный спор. От полученных ранений жена убийцы скончалась на месте. Затем мужчина попытался совершить суицид и нанес себе три ножевых ранения, два — в легкие и одно — в сердце. Сейчас он находится в реанимационном отделении.
Убийство произошло на глазах у семилетнего ребенка супругов. Именно он на место убийства вызвал полицию. Сейчас ребенка забрали соседи, с ним работает психолог.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина стрелял из окна квартиры по прохожим.
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На Буковине мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце — все это на глазах у семилетней дочери (фото)
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