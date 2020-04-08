26.75 / 27.20 28.79 / 29.49
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ударил ножом в сердце: появилось фото подозреваемого в убийстве известного львовского музыканта

9:07 8 апреля 2020 37
Нож
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Львовская полиция опубликовала фото мужчины, задержанного по подозрению в нанесении смертельного ранения Александру Дацюку — лидеру группы рок-группы «Лесик Band», который умер в больнице.

В патрульной полиции Львова сообщают, что информация о ЧП поступило около 21:00 во вторник, 7 апреля. «На остановке общественного транспорта полицейские обнаружили пострадавшего — 56-летнего львовянина с ножевым ранением в область сердца. Свидетель сообщил, что часто видел мужчину, напавшего на музыканта, и что этот человек всегда выглядит неухоженным», — сообщают в полиции и добавляют, что правоохранители получили четкое описание нападавшего.

Буквально через несколько минут недалеко от остановки полицейские увидели мужчину, подходящего под описание свидетеля. При осмотре у 67-летнего местного жителя нашли нож.

«Медики установили предварительный диагноз: двойное проникающее ранение в область сердца, которое также было повреждено. Пострадавшего доставили в больницу. Патрульные сопроводили „скорую“ в медучреждение, ведь жизнь раненого была под угрозой. К сожалению, перенеся операцию, мужчина скончался в реанимации», — уточнили в полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в дорожно-транспортном происшествии, случившемся осенью 2019 года в Тернопольской области, погиб легендарный кобзарь, обладатель гран-при фестиваля «Червона рута» 1989 года Василий Жданкин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полиция

Избиение полицейских начальников в Харькове: в сети назвали возможную причину конфликта

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Александр Дацюк из «Лесик Band»

Умер лидер львовской рок-группы «Лесик Band»

Вандал

На Донбассе вандал уничтожил стелу в честь образования батальона «Айдар»: преступление попало на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер