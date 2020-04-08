Ударил ножом в сердце: появилось фото подозреваемого в убийстве известного львовского музыканта

Происшествия

Львовская полиция опубликовала фото мужчины, задержанного по подозрению в нанесении смертельного ранения Александру Дацюку — лидеру группы рок-группы «Лесик Band», который умер в больнице.

В патрульной полиции Львова сообщают, что информация о ЧП поступило около 21:00 во вторник, 7 апреля. «На остановке общественного транспорта полицейские обнаружили пострадавшего — 56-летнего львовянина с ножевым ранением в область сердца. Свидетель сообщил, что часто видел мужчину, напавшего на музыканта, и что этот человек всегда выглядит неухоженным», — сообщают в полиции и добавляют, что правоохранители получили четкое описание нападавшего.

Буквально через несколько минут недалеко от остановки полицейские увидели мужчину, подходящего под описание свидетеля. При осмотре у 67-летнего местного жителя нашли нож.

«Медики установили предварительный диагноз: двойное проникающее ранение в область сердца, которое также было повреждено. Пострадавшего доставили в больницу. Патрульные сопроводили „скорую“ в медучреждение, ведь жизнь раненого была под угрозой. К сожалению, перенеся операцию, мужчина скончался в реанимации», — уточнили в полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в дорожно-транспортном происшествии, случившемся осенью 2019 года в Тернопольской области, погиб легендарный кобзарь, обладатель гран-при фестиваля «Червона рута» 1989 года Василий Жданкин.

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