- 09:10 "Дарница" в апреле поставит в аптеки более 1,6 миллиона упаковок парацетамола
- 09:08 Легендарного Роналдиньо выпустили из тюрьмы за круглую сумму
- 09:07 Ударил ножом в сердце: появилось фото подозреваемого в убийстве известного львовского музыканта
- 08:49 На Донбассе вандал уничтожил стелу в честь образования батальона «Айдар»: преступление попало на видео
- 08:31 Умер лидер львовской рок-группы «Лесик Band»
- 08:24 Меган Маркл выбрала себе в наставницы Анджелину Джоли
- 08:08 Розовое суперлуние: появились видео уникального явления
- 07:53 Избиение полицейских начальников в Харькове: в сети назвали возможную причину конфликта
- 07:46 В США от COVID-19 умерли знаменитый музыкант и пастор, критиковавший «истерию вокруг коронавируса»
- 07:32 При каких условиях человека с коронавирусом госпитализируют: медики дали объяснение
- 07:29 Как привести прическу в порядок в условиях карантина: советы стилиста
- 07:10 Похолодание и дожди на подходе: какой будет погода в ближайшие дни
Ударил ножом в сердце: появилось фото подозреваемого в убийстве известного львовского музыканта
Львовская полиция опубликовала фото мужчины, задержанного по подозрению в нанесении смертельного ранения Александру Дацюку — лидеру группы рок-группы «Лесик Band», который умер в больнице.
В патрульной полиции Львова сообщают, что информация о ЧП поступило около 21:00 во вторник, 7 апреля. «На остановке общественного транспорта полицейские обнаружили пострадавшего — 56-летнего львовянина с ножевым ранением в область сердца. Свидетель сообщил, что часто видел мужчину, напавшего на музыканта, и что этот человек всегда выглядит неухоженным», — сообщают в полиции и добавляют, что правоохранители получили четкое описание нападавшего.
Буквально через несколько минут недалеко от остановки полицейские увидели мужчину, подходящего под описание свидетеля. При осмотре у 67-летнего местного жителя нашли нож.
«Медики установили предварительный диагноз: двойное проникающее ранение в область сердца, которое также было повреждено. Пострадавшего доставили в больницу. Патрульные сопроводили „скорую“ в медучреждение, ведь жизнь раненого была под угрозой. К сожалению, перенеся операцию, мужчина скончался в реанимации», — уточнили в полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в дорожно-транспортном происшествии, случившемся осенью 2019 года в Тернопольской области, погиб легендарный кобзарь, обладатель гран-при фестиваля «Червона рута» 1989 года Василий Жданкин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...