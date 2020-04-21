Дизайнер поверг в шок сеть сумкой, сделанной из позвоночника ребенка (фото)

Мир

Индонезийский дизайнер Арнольд Путра поверг в шок пользователей сети сумкой, которую, как он утверждает, изготовил из языков аллигаторов и позвоночника страдавшего остеопорозом ребенка. Часть детского скелета выступает в качестве ручки аксессуара. Сумка стоимостью 5000 долларов была создана в Лос-Анджелесе еще в 2016 году, но лишь сейчас история получила широкую огласку — после того, как пост с ее фото в Instagram стал вирусным.

Дизайнер утверждал, что материалы были добыты им «этичным способом». Люди требуют объяснений и призывают призвать модельера к ответу.

«Это отвратительно», «Надеюсь, кто-то сделает сумку из тебя», «Это преступление против моды», «Такое неуважение к смерти ребенка» — писали они.

Изданию Insider Путра сообщил, что купил человеческие кости в Канаде — из «медицинских излишков». По его словам, некоторые компании легально продают человеческие останки, которые были пожертвованы для науки и которых у них накопилось слишком много.

Врачи, к которым обратились журналисты издания, подтвердили, что ручка сумки определенно сделана из человеческого позвоночника, хотя и не смогли точно подтвердить, что скелет принадлежал ребенку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британка заказала сумку из собственной кожи.

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