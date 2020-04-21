26.91 / 27.36 28.95 / 29.71
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Дизайнер поверг в шок сеть сумкой, сделанной из позвоночника ребенка (фото)

9:48 21 апреля 2020 62
Сумка из позвоночника
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Индонезийский дизайнер Арнольд Путра поверг в шок пользователей сети сумкой, которую, как он утверждает, изготовил из языков аллигаторов и позвоночника страдавшего остеопорозом ребенка. Часть детского скелета выступает в качестве ручки аксессуара. Сумка стоимостью 5000 долларов была создана в Лос-Анджелесе еще в 2016 году, но лишь сейчас история получила широкую огласку — после того, как пост с ее фото в Instagram стал вирусным.

Дизайнер утверждал, что материалы были добыты им «этичным способом». Люди требуют объяснений и призывают призвать модельера к ответу.

«Это отвратительно», «Надеюсь, кто-то сделает сумку из тебя», «Это преступление против моды», «Такое неуважение к смерти ребенка» — писали они.

Изданию Insider Путра сообщил, что купил человеческие кости в Канаде — из «медицинских излишков». По его словам, некоторые компании легально продают человеческие останки, которые были пожертвованы для науки и которых у них накопилось слишком много.

Врачи, к которым обратились журналисты издания, подтвердили, что ручка сумки определенно сделана из человеческого позвоночника, хотя и не смогли точно подтвердить, что скелет принадлежал ребенку.


Ранее «ФАКТЫ» писали, что британка заказала сумку из собственной кожи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится при смерти – СМИ (фото)

Сумка из позвоночника

Дизайнер поверг в шок сеть сумкой, сделанной из позвоночника ребенка (фото)

Насилие

Угрожал ножом: под Днепром мужчина надругался над 12-летними девочками

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер