- 09:50 Людям нужно принять новый образ жизни: ВОЗ предупреждает о последствиях поспешной отмены карантина
- 09:48 Дизайнер поверг в шок сеть сумкой, сделанной из позвоночника ребенка
- 09:47 22-летний российский футболист умер во время пробежки
- 09:43 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:39 Проехать 300 метров – 250 гривен: капитан сборной Украины рассказал, как с приключениями вернулся из Италии
- 09:39 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:28 Угрожал ножом: под Днепром мужчина надругался над 12-летними девочками
- 09:27 Борьба с огнем продолжается: спасатели озвучили свежую информацию о лесных пожарах
- 08:58 Доллар и евро подешевели после пасхальных выходных: сколько стоит валюта
- 08:56 Бывшая звезда Playboy покончила с собой в 33 года
- 08:53 В Харькове избили журналиста: происшествие попало на видео
- 08:21 Украина может выиграть от рекордного падения цен на нефть: озвучен сценарий
Дизайнер поверг в шок сеть сумкой, сделанной из позвоночника ребенка (фото)
Индонезийский дизайнер Арнольд Путра поверг в шок пользователей сети сумкой, которую, как он утверждает, изготовил из языков аллигаторов и позвоночника страдавшего остеопорозом ребенка. Часть детского скелета выступает в качестве ручки аксессуара. Сумка стоимостью 5000 долларов была создана в Лос-Анджелесе еще в 2016 году, но лишь сейчас история получила широкую огласку — после того, как пост с ее фото в Instagram стал вирусным.
Дизайнер утверждал, что материалы были добыты им «этичным способом». Люди требуют объяснений и призывают призвать модельера к ответу.
«Это отвратительно», «Надеюсь, кто-то сделает сумку из тебя», «Это преступление против моды», «Такое неуважение к смерти ребенка» — писали они.
Изданию Insider Путра сообщил, что купил человеческие кости в Канаде — из «медицинских излишков». По его словам, некоторые компании легально продают человеческие останки, которые были пожертвованы для науки и которых у них накопилось слишком много.
Врачи, к которым обратились журналисты издания, подтвердили, что ручка сумки определенно сделана из человеческого позвоночника, хотя и не смогли точно подтвердить, что скелет принадлежал ребенку.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что британка заказала сумку из собственной кожи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!