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Дубинский заявил о возможной причастности помощника министра инфраструктуры Криклия к хищению земли
Советник министра инфраструктуры Владислава Криклия (на фото) Андрей Батищев неоднократно был замечен в коррупционных схемах и построении системы откатов на строительстве дорог. Об этом на своем сайте сообщил народный депутат Александр Дубинский.
«В свое время Батищев при министре инфраструктуры Андрее Пивоварском являлся главой „Укравтодора“ (2015−2016 гг.). Он был тем человеком, при котором работала система откатов с подрядчиков по строительству дорог. При нем все летело „по кэшу“, и 12,5% с каждого подряда на строительстве дорог уходили на Пивоварского и прочих, кто окружал Петра Порошенко», — утверждает Дубинский.
По словам нардепа, после прихода Батищева в «Укравтодор» бюджет ведомства был увеличен вдвое.
«То есть его «лоббисты» сразу позаботились о дальнейшем увеличении бюджета, с целью «теневого освоения», — написал народный депутат Александр Дубинский.
По словам парламентария, Батищев якобы был близок к бывшему военному прокурору Анатолию Матиосу и его жене Ирине Барах.
«Батищев в 2008 году являлся участником схемы по хищению земли, которой руководил Матиос. А также попытался отжать 44 га земли, расположенных на территории Мархалевского сельского совета Васильковского района Киевской области», — утверждает Дубинский.
Напомним, ранее нардеп Дубинский обвинил министра инфраструктуры Криклия в коррупции на ремонте дорог и эвакуации украинцев из-за рубежа.
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