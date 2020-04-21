"Русская весна": ДДТ Юрия Шевчука выпустила острый клип (видео)

Шоу-бизнес

Легендарная российская рок-группа ДДТ выпустила новый клип на песню «Русская весна», впервые прозвучавшую в 2015 году. Режиссером клипа стал Даниил Демидов, а оператором — Алексей Козин. Песня оказалась созвучной нынешним реалиям в России.

Снимали клип в Санкт-Петербурге, с его дворами-колодцами. В ролике показаны мрачные кадры из жизни заснеженного города, в видео попали случайные прохожие, бомжи. Также съемки проходили с следственном изоляторы «Кресты».

«Что в твоем окне? Что в его окне?» — спрашивает в песне Юрий Шевчук, а к нему уже подъезжает полицейский патруль.

Клип презентовали на YouTube-канале ДДТ.

Ранее песню о карантине выпустил украинский шоумен Потап.

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