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«Все будет хорошо»: Потап взорвал сеть песней о карантине из-за коронавируса (видео)

12:45 20 марта 2020 215
Потап
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинский исполнитель и продюсер Потап (ПТП), который недавно позабавил семейным видео, посвятил новую песню карантину из-за коронавируса.

Песня, которая имеет все шансы стать хитом, так и называется — «Карантин». «Это мой способ сказать всем вам, что все будет хорошо», — говорит Потап.

Количество просмотров видео и лайков в сети стремительно растет. «Мир сошел с ума. Время проверяет нас, наше племя. На какой же глубине и где находится человек в тебе», — поет Потап. Ну, а через всю песню он призывает: «Keep your hands clean (мойте руки)».


«Спасибо за подбадривающий слог! Это сейчас очень важно, надеяться на лучшее», «Очень круто! Цените и радуйтесь жизни, все будет хорошо, не бойтесь», «Это лучшая песня!!! Какой талант! Потап спасибо», — пишут комментаторы.

Потап

Потап
Напомним, ранее Павел Зибров в интервью «ФАКТАМ» раскрыл рецепт борьбы с коронавирусом.

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