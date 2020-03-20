«Все будет хорошо»: Потап взорвал сеть песней о карантине из-за коронавируса (видео)

Шоу-бизнес

Украинский исполнитель и продюсер Потап (ПТП), который недавно позабавил семейным видео, посвятил новую песню карантину из-за коронавируса.

Песня, которая имеет все шансы стать хитом, так и называется — «Карантин». «Это мой способ сказать всем вам, что все будет хорошо», — говорит Потап.

Количество просмотров видео и лайков в сети стремительно растет. «Мир сошел с ума. Время проверяет нас, наше племя. На какой же глубине и где находится человек в тебе», — поет Потап. Ну, а через всю песню он призывает: «Keep your hands clean (мойте руки)».

«Спасибо за подбадривающий слог! Это сейчас очень важно, надеяться на лучшее», «Очень круто! Цените и радуйтесь жизни, все будет хорошо, не бойтесь», «Это лучшая песня!!! Какой талант! Потап спасибо», — пишут комментаторы.



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