- 14:23 Россия сняла санкции с Новинского и Киселева, на очереди Добкин, Вилкул и Колесников
- 14:12 Минимальное пособие по безработице на время карантина повысили
- 14:10 Дворец опубликовал трогательное домашнее видео из детства королевы Елизаветы II
- 14:10 Жертвами 41-летнего педофила в Киеве стали девять девочек
- 14:01 Ученые назвали дни, когда инфицированные COVID-19 наиболее опасны для окружающих
- 13:52 "Русская весна": ДДТ Юрия Шевчука выпустила острый клип
- 13:42 Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло
- 13:30 Экс-футболист «Шахтера» в тапочках обогнал машину для картинга
- 13:22 Ослабление карантина в Киеве: названо главное условие
- 13:22 В Тернополе подросток зверски избил пенсионера, а его друзья снимали происходящее на видео
- 13:13 Воду дают аж через день: сеть насмешило «достижение» оккупантов в Алчевске
- 13:11 Наступил знак Тельца: кто эти люди и чего им ожидать
Дворец опубликовал трогательное домашнее видео из детства королевы Елизаветы II
В честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, отмечающей 21 апреля свое 94-летие, Букингемский дворец обнародовал видеоролик, в который включены архивные кадры времен детства Ее Величества — из частной коллекции королевской семьи. На них ныне правящая Елизавета II запечатлена вместе со своей матерью Елизаветой, а также младшей сестрой — принцессой Маргарет.
Елизавета, которая тогда еще тоже была принцессой и даже не рассматривалась в качестве кандидатки в монархи (ее отец был младшим братом отрекшегося впоследствии от престола короля Эдуарда VIII), возит игрушечную коляску, катается на качелях, играет в саду, ездит на пони, танцует.
Фанаты королевской семьи пришли в восторг от трогательного видео.
Thank you for your messages today, on The Queens 94th birthday.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020
In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj
Ранее, как писали «ФАКТЫ», королеву поздравили в соцсетях ее родственники.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!