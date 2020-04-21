Дворец опубликовал трогательное домашнее видео из детства королевы Елизаветы II

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В честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, отмечающей 21 апреля свое 94-летие, Букингемский дворец обнародовал видеоролик, в который включены архивные кадры времен детства Ее Величества — из частной коллекции королевской семьи. На них ныне правящая Елизавета II запечатлена вместе со своей матерью Елизаветой, а также младшей сестрой — принцессой Маргарет.

Елизавета, которая тогда еще тоже была принцессой и даже не рассматривалась в качестве кандидатки в монархи (ее отец был младшим братом отрекшегося впоследствии от престола короля Эдуарда VIII), возит игрушечную коляску, катается на качелях, играет в саду, ездит на пони, танцует.

Фанаты королевской семьи пришли в восторг от трогательного видео.

Thank you for your messages today, on The Queens 94th birthday.



In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

Ранее, как писали «ФАКТЫ», королеву поздравили в соцсетях ее родственники.

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