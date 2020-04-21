Елизавете II исполнилось 94: как празднует день рождения королева на карантине

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21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 94 года. Впервые за 68 лет своего правления Ее Величество попросила отменить традиционный артиллерийский салют в честь ее дня рождения, считая его «неуместным» на фоне пандемии коронавируса.

Елизавета отметит праздник чисто символически — без гостей. Королева и ее муж принц Филипп, которому в июне исполнится уже 99 лет, сейчас находятся на самоизоляции в Виндзорском замке и общаются с родными только дистанционно. Как пишет издание Daily Mail, в честь дня рождения планируется «виртуальная вечеринка» с участием членов семьи, которые свяжутся с королевой по видеосвязи, чтобы ее поздравить. Ранее внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон признались, что общаются с родными через сервис Zoom.

Дети и внуки королевы также поздравят ее постами в соцсетях.

В прошлом году на празднество дня рождения к Елизавете прибыли 19 членов ее семьи. Но сейчас все они находятся в разных уголках страны и соблюдают призывы правительства воздержаться от контактов друг с другом. Принц Уэльский Чарльз и его жена Камилла — в Шотландии, Уильям и Кейт — в Норфолке. А принц Гарри и Меган Маркл и вовсе уехали за океан, обосновавшись в Лос-Анджелесе.

Официально день рождения монарха отмечается в качестве национального праздника в Великобритании во вторую субботу июня — когда устанавливается теплая погода, подходящая для народных гуляний. В этот день традиционно проводится торжественный парад Trooping the Colour. Однако в 2020 году будет отменено и это мероприятие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обвинила своего отца во лжи и опубликовала переписку с ним.



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