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Политика

Россия сняла санкции с Новинского и Киселева, на очереди Добкин, Вилкул и Колесников

14:23 21 апреля 2020 36
Новинский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Россия сняла санкции с украинских бизнесменов народного депутата Вадима Новинского (совладелец холдинга «Метинвест», на фото в заголовке) и Андрея Киселева (владелец группы «УкрМет»). Об этом со ссылкой на свои источники написал журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале PavlovskyNews.

Напомним, оба политика в свое время были членами Партии регионов. В предыдущем созыве Верховной Рады избирались от «Оппозиционного блока». Сейчас Новинский — нардеп-мажоритарщик от «Оппоблока», а Киселев вернулся в бизнес.

Как пишет журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале PavlovskyNews, отмены санкций с Новинского и Киселева добился глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук.

«Это не последнее снятие санкций с украинских политиков. Кроме Новинского и Киселева, в ближайшее время будут сняты санкции с Михаила Добкина, Александра Вилкула, Бориса Колесникова и Игоря Шурмы. Такое снятие санкций происходит по личной просьбе близкого к Путину Виктора Медведчука», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Также журналист пишет, что на фоне падения рейтинга Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» на юге и востоке Украины, «Медведчук создает свою команду для усиления влияния в украинской политике и подготовке к будущим выборам».

Напомним, Россия ввела санкции в отношении ряда экс-«регионалов» в декабре 2018 года. В СМИ высказывались предположения, что главная причина немилости России к этим политикам — отказ от политического союза с близким к Владимиру Путину Виктором Медведчуком.

Отметим, «Оппоблок» в 2019 году перестал играть важную роль в украинской политике, набрав на внеочередных выборах в парламент чуть более 3%. Партия «Оппозиционная платформа — За життя», в составе которой баллотировался Виктор Медведчук, на парламентских выборах 2019 года получила 11,5% поддержки. При этом некоторые бывшие «регионалы» продолжают играть заметную роль на юго-востоке.

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