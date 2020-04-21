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Фоззи из ТНМК во второй раз стал отцом

17:48 21 апреля 2020 135
Фоззи из ТНМК
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный украинский музыкант, участник группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) во второй раз стал отцом. Радостной новостью на своей странице в Instagram поделился его коллега Фагот (Олег Михайлюта).

«Сегодня мой соул браза стал дабл-отцом! Поздравляем новоиспеченного папочку», — написал Фагот под фото Сидоренко.

Пол ребенка и другие подробности он пока не сообщает. Сам Фоззи и его жена личную жизнь предпочитают не афишировать. О пополнении в семье они пока молчат.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 71-летний основатель «Ералаша» Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.

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