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Происшествия

70 обысков, 13 задержанных: в Киеве перехватили рекордную партию метадона на 2 млн долларов (фото)

18:59 21 апреля 2020 12
наркотики
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Во Киеве был разоблачен мощный наркосиндикат и изъята рекордная за последние годы партия метадона — тяжелого наркотика, используемого в том числе и в заместительной терапии. Цена обнаруженных 50 килограммов синтетических опиатов составляет около двух миллионов долларов.

наркотики

В ходе спецоперации полиции и прокуратуры Киева были проведены 70 обысков в домах и в автомобилях подозреваемых. Были выявлены две нарколаборатории: одна в Киеве, вторая — в Киевской области.

Задержаны 13 участников преступной группировки. Примечательно, что организатором наркосиндиката оказался бывший правоохранитель — экс работник отдела по борьбе с наркотиками.

наркотики

Как сообщила столичная прокуратура, при обысках, кроме метадона, были изъяты около 500 литров прекурсоров и установки для изготовления наркотиков. Задержанным предстоит отвечать не только за незаконный сбыт наркотических средств (ч.3 ст. 307 УК Украины), но и за противоправное завладение спецоборудованием (ч. 3 ст. 313). Виновным может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

наркотики

Напомним, годом ранее в Запорожской области полиции удалось изъять у наркодельцов крупную партию метадона. Тогда выявили 7 кг наркотика на 12 млн гривен. А в Полтавской области в подпольной нарколаборатории обнаружили 20 килограммов метадона.

Фото Прокуратура міста Києва/Facebook

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