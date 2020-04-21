Политика

Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение Владимиром Зеленским обещаний, озвученных во время знаменитых дебатов на стадионе «Олимпийский». КИУ пришел к выводу, что за свой первый год на посту Зеленский не выполнил основные обещания. Более того, упреки, который Зеленский адресовал оппоненту, теперь можно перенаправить действующему президенту.

Как объяснил председатель КИУ Алексей Кошель, эмоциональные спичи Зеленского на стадионе помогли ему во время кампании, но не в реальной работе. «Дебаты состоялись в формате политических лозунгов, и большинство обещаний не были подкреплены финансовыми расчетами и не учитывали сложность ситуации, в которой окажется новый президент», — добавил Кошель.

На стадионе Зеленский обвинял власть в арестах добровольцев и патриотов. Теперь КИУ напомнил президенту о его собственных публичных конфликтах с добровольцами и участниками войны на Донбассе, об арестах по делу Шеремета, о реакции на акцию протеста «Нет капитуляции», об объявлении подозрения Татьяне Чорновол. На дебатах звучали обвинения, что Украина остается бедной страной при богатом президенте. За время работы Зеленского сократилось промышленное производство, остается отрицательным торговый баланс, сократился рост в сельском хозяйстве. Зеленский, будучи кандидатом, критиковал медицинскую реформу. Соцопросы показывают, что при Зеленском не обеспечена доступность медицинских услуг. Критикуя «отсутствие дорог» в Украине, Зеленский не стал менять дорожную политику, став президентом. Обещанное снятие неприкосновенности с депутатов обернулось крайне сложной процедурой привлечения нардепов к ответственности. Анонсированный закон об отзыве депутата так и не был принят. Упрекая оппонента в невыполнении закона о люстрации, Зеленский сам назначил главой администрации Андрея Богдана, подпадающего под закон об очищении власти. Намеки, что нужно «рубить руки коррупционерам», не спасли Зеленского от коррупционных скандалов, связанных с его окружением. Обещание ареста для Гладковского закончилось тем, что чиновник после уплаты залога вышел из-под ареста. Зеленский упрекал оппонента, что тот мало делает для окончания войны. При президентстве Зеленского боевые действия продолжаются, с начала 2020 года в результате вражеских обстрелов погибли 45 военных.

«ФАКТЫ» проводят онлайн-голосование: как вы оцениваете первый год Зеленского? Всем желающим предлагается проголосовать и посмотреть результаты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter