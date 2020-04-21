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Происшествия

В Сумах умерла женщина, которую из-за высокой температуры отказались принять несколько больниц

21:18 21 апреля 2020 135
скорая
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Сумах расследуют вопиющий случай медицинской халатности: пожилую женщину с высокой температурой возили от больницы к больнице, а медучреждения города отказывались принимать пенсионерку. 79-летняя женщина скончалась.

Инцидент случился 20 апреля. Заболевшую женщину с высокой температурой забрала бригада «скорой помощи». Состояние пенсионерки было тяжелым, высокая температура усугублялась еще и сахарным диабетом. Дежурные больницы в Сумах не спешили принимать «проблемную» пациентку. Когда фельдшер «скорой» пожаловалась в полицию, женщину согласилась госпитализировать областная больница, но к тому моменту было уже поздно: пациентка умерла в приемном отделении.

Сейчас полиция расследует дело о ненадлежащем исполнении врачами своих обязанностей. Учитывая, что случай имел тяжкие последствия, дело для виновных может закончиться лишением свободы на два года или исправительными работами с лишением права работать в системе здравоохранения.

Напомним, похожий случай в 2019 году был в Харькове: поступившую по «скорой» пациентку врачи отправили в другую больницу, по дороге женщине стало плохо, и она умерла в приемном покое. В Одессе при схожих обстоятельствах умер шестимесячный мальчик: его возили между детской и инфекционной больницами и упустили драгоценное время.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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