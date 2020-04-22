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Спорт

Состояние критическое: футболист итальянского клуба перенес инсульт

8:55 22 апреля 2020 227
Эдоардо Больцон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Защитник итальянской «Виченцы» Эдоардо Больцон перенес кровоизлияние в мозг и в настоящее время борется за жизнь после операции, сообщает пресс-служба клуба серии С.

Трагедия произошла в ночь на 21 апреля. Футболист был срочно прооперирован в больнице Тревизо. Больцон, выступающий за команду U17, до сих пор остается в критическом состоянии.

«Эдоардо, ты всегда доказывал, что ты воин на поле, сражаясь за каждый мяч сильнее, чем кто-либо другой. Сейчас ты ведешь более сложное сражение, но мы знаем, насколько ты силен. Вся команда и красно-белая семья с тобой. Эдо, не сдавайся! Мы снова ждем тебя на поле», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 25-летний хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв умер после кровоизлияния в мозг.

Фото ФК «Виченца»

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