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Получил больше Зеленского: названа зарплата Ермака за март
В марте 2020 года зарплата главы Офиса президента Андрея Ермака была в полтора раза выше, чем у главы государства. Если Зеленский заработал 28 тысяч гривен, то Ермак — 42 тыс. грн.
Как сообщают «Українські новини», мартовская зарплата Ермака включала должностной оклад 15,4 тыс. гривен и такую же сумму надбавок за интенсивный труд (15,3 тыс. грн). Оставшиеся 11,3 тыс. гривен — это командировочные, премия и индексация зарплаты.
Зарплаты других топ-руководителей в Офисе президента колебалась от 41,9 тыс. гривен у Игоря Жовквы до 10,2 тыс. гривен у новоназначенной Юлии Соколовской (выплаты начислены за неполный месяц).
Зарплата пресс-секретаря президента Юлии Мендель в марте оказалась выше, чем у Ермака — 46 тыс гривен.
Напомним, у Андрея Богдана на посту главы Офиса президента должностной оклад также был в полтора раза выше, чем у Зеленского.
Фото president.gov.ua
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!