Политика

Получил больше Зеленского: названа зарплата Ермака за март

В марте 2020 года зарплата главы Офиса президента Андрея Ермака была в полтора раза выше, чем у главы государства. Если Зеленский заработал 28 тысяч гривен, то Ермак — 42 тыс. грн.

Как сообщают «Українські новини», мартовская зарплата Ермака включала должностной оклад 15,4 тыс. гривен и такую же сумму надбавок за интенсивный труд (15,3 тыс. грн). Оставшиеся 11,3 тыс. гривен — это командировочные, премия и индексация зарплаты.

Зарплаты других топ-руководителей в Офисе президента колебалась от 41,9 тыс. гривен у Игоря Жовквы до 10,2 тыс. гривен у новоназначенной Юлии Соколовской (выплаты начислены за неполный месяц).

Зарплата пресс-секретаря президента Юлии Мендель в марте оказалась выше, чем у Ермака — 46 тыс гривен.

Напомним, у Андрея Богдана на посту главы Офиса президента должностной оклад также был в полтора раза выше, чем у Зеленского.

Фото president.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter