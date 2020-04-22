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Тысячи малых предпринимателей остались без работы, утверждает бизнесмен Алексей Давиденко. На своей странице в Facebook он пишет о том, что карантинные запреты, ударив по малому бизнесу, фактически не коснулись крупных сетей, и обращается к властям: «Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях — соблюдая на равных нормы и правила карантина».

«Ненавижу когда одним все, а другим закон. Когда все равны, но есть те кто равнее, — пишет Алексей Давиденко. — Вот вам ДВА простых примера, которые меня убивают.

Вчера, гуляя по Крещатику обнаружил, что все магазины электроники спокойно работают.

Нет вопросов.

Работают как салоны связи.

В «Алло» посетители выбирают звуковые колонки и электросамокаты.

В «Цитрусе» при мне купили мотороллер, выбирали игровую приставку и присматривались к наушникам.

В оба магазина заходили десятки посетителей.

Да, вход только в масках.

Да, при входе антисептики.

Да, уборщица протирает ручки дверей и моет пол.

Конечно, в этом нет ничего плохого и я рад, что у них есть работа.

Но скажите.

Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?!

Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву.

Конечно, были бы готовы — но для них действует карантин и запрет на торговлю.

Почему одним большим и известным прямо в центре столицы на Крещатике можно впускать покупателей в зал и продавать мопеды, а другим маленьким и средним по всей стране нельзя продавать паркет, шторы или диваны?!

Пример 2.

Закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках.

В каждом городе.

Тысячи — услышьте тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы имевшие хоть какую-то работу.

Ну ок!

В окно продавать кофе нельзя!!!

Так что ж вы тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках в ОКНО на «Макдрайве» «Макдональдса».

Почему я вчера подъезжаю к окну «Мака» и спокойно покупаю точно в таком стакане кофе и мне его продают из окна?!?

Почему мировому гиганту «Макдональдсу» можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне, состоящей из трех сотрудников, кормящих 3 семьи, — нельзя?!

Честно.

Я не представляю, какую физическую боль должен чувствовать владелец кофейного киоска или маленького магазина, сидя уже месяц без работы и видя эту несправедливость.

Несправедливость.

Это когда кому-то большому, известному и со связями можно, а тебе, такому же, но обычному без связей, денег и взяток — нельзя.

Сообщили, что карантин, скорее всего, продлят практически еще на месяц.

Не издевайтесь над малым и средним бизнесом — у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора.

Большим и малым.

Столичным и обычным.

Со связями и без.

Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях — соблюдая на равных нормы и правила карантина.

Вчера я купил кофе и молочных коктейль в окне «Макдональдс» и поддержал в кризис на 70 грн крупнейшую мировую корпорацию, а мог купить в киоске украинского ФОПа, дать ему выжить и поддержать его семью.

Но его закрыли на карантин…" - написал на своей странице в Facebook Алексей Давиденко.

Ранее «ФАКТЫ» приводили обращение Алексея Давиденко к президенту Зеленскому, которому предприниматель задал немало неприятных вопросов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей Давиденко рассказал о своем видении ситуации в Украине в условиях пандемии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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