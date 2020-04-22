- 10:22 Благодарный Бекхэм поздравил королеву Великобритании с 94-летием
- 10:21 «Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях»
- 10:11 "Что значит отказались? А почему не запаковали?": мэр Ивано-Франковска приказал вывезти ромов в Закарпатье
- 10:05 "Беременная" Кристина Асмус шокировала сеть
- 09:48 Ему нужна смирительная рубашка: кремлевский пропагандист Соловьев удивил сеть странной выходкой
- 09:47 Неузнаваема: Кайли Дженнер, удивила фанатов, появившись на публике без макияжа
- 09:39 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:33 Счастливый Фоззи показал фото из роддома
- 09:33 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:32 «Забывчивая» женщина заразила коронавирусом медиков на Львовщине
- 09:30 21 миллион на борьбу с коронавирусом от «Кусум»
- 09:14 Получил больше Зеленского: названа зарплата Ермака за март
«Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях»
Тысячи малых предпринимателей остались без работы, утверждает бизнесмен Алексей Давиденко. На своей странице в Facebook он пишет о том, что карантинные запреты, ударив по малому бизнесу, фактически не коснулись крупных сетей, и обращается к властям: «Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях — соблюдая на равных нормы и правила карантина».
«Ненавижу когда одним все, а другим закон. Когда все равны, но есть те кто равнее, — пишет Алексей Давиденко. — Вот вам ДВА простых примера, которые меня убивают.
Вчера, гуляя по Крещатику обнаружил, что все магазины электроники спокойно работают.
Нет вопросов.
Работают как салоны связи.
В «Алло» посетители выбирают звуковые колонки и электросамокаты.
В «Цитрусе» при мне купили мотороллер, выбирали игровую приставку и присматривались к наушникам.
В оба магазина заходили десятки посетителей.
Да, вход только в масках.
Да, при входе антисептики.
Да, уборщица протирает ручки дверей и моет пол.
Конечно, в этом нет ничего плохого и я рад, что у них есть работа.
Но скажите.
Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?!
Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву.
Конечно, были бы готовы — но для них действует карантин и запрет на торговлю.
Почему одним большим и известным прямо в центре столицы на Крещатике можно впускать покупателей в зал и продавать мопеды, а другим маленьким и средним по всей стране нельзя продавать паркет, шторы или диваны?!
Пример 2.
Закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках.
В каждом городе.
Тысячи — услышьте тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы имевшие хоть какую-то работу.
Ну ок!
В окно продавать кофе нельзя!!!
Так что ж вы тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках в ОКНО на «Макдрайве» «Макдональдса».
Почему я вчера подъезжаю к окну «Мака» и спокойно покупаю точно в таком стакане кофе и мне его продают из окна?!?
Почему мировому гиганту «Макдональдсу» можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне, состоящей из трех сотрудников, кормящих 3 семьи, — нельзя?!
Честно.
Я не представляю, какую физическую боль должен чувствовать владелец кофейного киоска или маленького магазина, сидя уже месяц без работы и видя эту несправедливость.
Несправедливость.
Это когда кому-то большому, известному и со связями можно, а тебе, такому же, но обычному без связей, денег и взяток — нельзя.
Сообщили, что карантин, скорее всего, продлят практически еще на месяц.
Не издевайтесь над малым и средним бизнесом — у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора.
Большим и малым.
Столичным и обычным.
Со связями и без.
Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях — соблюдая на равных нормы и правила карантина.
Вчера я купил кофе и молочных коктейль в окне «Макдональдс» и поддержал в кризис на 70 грн крупнейшую мировую корпорацию, а мог купить в киоске украинского ФОПа, дать ему выжить и поддержать его семью.
Но его закрыли на карантин…" - написал на своей странице в Facebook Алексей Давиденко.
Ранее «ФАКТЫ» приводили обращение Алексея Давиденко к президенту Зеленскому, которому предприниматель задал немало неприятных вопросов.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей Давиденко рассказал о своем видении ситуации в Украине в условиях пандемии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Что значит отказались? А почему не запаковали?": мэр Ивано-Франковска приказал вывезти ромов в Закарпатье (видео)
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...