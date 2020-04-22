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«Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях»

10:21 22 апреля 2020 15
Люди в крупном магазине

Тысячи малых предпринимателей остались без работы, утверждает бизнесмен Алексей Давиденко. На своей странице в Facebook он пишет о том, что карантинные запреты, ударив по малому бизнесу, фактически не коснулись крупных сетей, и обращается к властям: «Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях — соблюдая на равных нормы и правила карантина».

«Ненавижу когда одним все, а другим закон. Когда все равны, но есть те кто равнее, — пишет Алексей Давиденко. — Вот вам ДВА простых примера, которые меня убивают.

Вчера, гуляя по Крещатику обнаружил, что все магазины электроники спокойно работают.
Нет вопросов.
Работают как салоны связи.
В «Алло» посетители выбирают звуковые колонки и электросамокаты.
В «Цитрусе» при мне купили мотороллер, выбирали игровую приставку и присматривались к наушникам.
В оба магазина заходили десятки посетителей.
Да, вход только в масках.
Да, при входе антисептики.
Да, уборщица протирает ручки дверей и моет пол.
Конечно, в этом нет ничего плохого и я рад, что у них есть работа.
Но скажите.
Разве магазин мебели, магазин света или магазины посуды не готовы были бы так же соблюдать строгий режим на входе?!
Ради того чтобы хоть что-то продавать, хоть кому-то платить зарплату и хоть как-то продержаться на плаву.
Конечно, были бы готовы — но для них действует карантин и запрет на торговлю.
Почему одним большим и известным прямо в центре столицы на Крещатике можно впускать покупателей в зал и продавать мопеды, а другим маленьким и средним по всей стране нельзя продавать паркет, шторы или диваны?!

Пример 2.
Закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках.
В каждом городе.
Тысячи — услышьте тысячи малых предпринимателей остались без работы, а вместе с ними без работы остались молодые ребята баристы и продавцы имевшие хоть какую-то работу.
Ну ок!
В окно продавать кофе нельзя!!!
Так что ж вы тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках в ОКНО на «Макдрайве» «Макдональдса».
Почему я вчера подъезжаю к окну «Мака» и спокойно покупаю точно в таком стакане кофе и мне его продают из окна?!?
Почему мировому гиганту «Макдональдсу» можно в окно продавать кофе, а своей украинской малюсенькой кофейне, состоящей из трех сотрудников, кормящих 3 семьи, — нельзя?!
Честно.
Я не представляю, какую физическую боль должен чувствовать владелец кофейного киоска или маленького магазина, сидя уже месяц без работы и видя эту несправедливость.
Несправедливость.
Это когда кому-то большому, известному и со связями можно, а тебе, такому же, но обычному без связей, денег и взяток — нельзя.
Сообщили, что карантин, скорее всего, продлят практически еще на месяц.
Не издевайтесь над малым и средним бизнесом — у них нет денег в носке, нет подушки и нет западного инвестора.
Большим и малым.
Столичным и обычным.
Со связями и без.
Или всем одинаково запретите работать или дайте всем работать в одинаковых условиях — соблюдая на равных нормы и правила карантина.
Вчера я купил кофе и молочных коктейль в окне «Макдональдс» и поддержал в кризис на 70 грн крупнейшую мировую корпорацию, а мог купить в киоске украинского ФОПа, дать ему выжить и поддержать его семью.
Но его закрыли на карантин…" - написал на своей странице в Facebook Алексей Давиденко.

Ранее «ФАКТЫ» приводили обращение Алексея Давиденко к президенту Зеленскому, которому предприниматель задал немало неприятных вопросов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей Давиденко рассказал о своем видении ситуации в Украине в условиях пандемии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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