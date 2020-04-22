Подожгли полицейскую машину: под Ровно пьяные селяне напали на правоохранителей (фото)

Происшествия

К полицейской станции в селе Старое Село Рокитновского района Ровенской области во вторник, 21 апреля,

на автомобиле Opel Frontera приехал местный житель и стал предлагать правоохранителям пойти к нему отмечать Пасху. Получив отказ, он уехал, но вскоре вернулся, уже пьяным, стал нецензурно ругаться и угрожать полицейским расправой. После чего позвонил своим знакомым и заявил им, что его якобы задержали.

Как сообщили в ГУ Национальной полиции Ровенской области, через несколько минут к полицейской станции на автомобиле подъехали трое местных жителей. Они принялись срывать с правоохранителей защитные маски, провоцируя драку. В это время первый «гость» облил бензином из пластиковой бутылки полицейский автомобиль, а затем мебель в помещении полицейской станции, куда он успел забежать. Уже на улице он бросил емкость с остатками бензина на авто и поджег его. Один из полицейских сумел ногой отбросить бутылку, получив при этом ожог.

Огонь повредил служебный транспорт, однако правоохранителям удалось его погасить собственными силами. Следователями Рокитновского отдела полиции по факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато расследование.

Пострадавшему сотруднику полиции оказана медицинская помощь. Местонахождение лиц, причастных к нападению, устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Пасху под Мелитополем пьяные селяне избили полицейский патруль и угнали служебное авто.

А в Ровенской области в ночь на 21 апреля на трассе Городище — Ровно — Староконстантиновка пьяный водитель превратил полицейский автомобиль в груду металлолома.

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