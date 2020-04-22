Курс доллара стабилизировался: чего ждать дальше

Деньги

За прошедшие пасхальные праздники курс доллара почти не изменился, а вот евро заметно подешевел. По сравнению с пятницей, 17 апреля, курс американской валюты упал на 12 копеек, а европейской валюты — на 27 копеек. Так, 22 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,08 грн за доллар и 29,36 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты также существенно не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,07 грн, купить — по 27,42 грн; евро — сдать по 29,01 грн, купить — по 29,66 грн.

«За неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено и при этом незначительно, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,04 грн до 27,08 грн (+0,2%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,20 — 27,24 грн до 27,09 — 27,12 грн (-0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,01 — 27,39 грн до 27,03 — 27,38 грн (+0,1%/-0,01%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,4% до 1,3% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.



На прошлой неделе НБУ выкупил с межбанковского валютного рынка 67,5 млн долларов. При этом продажи валюты в течение недели не осуществлялись регулятором, что свидетельствует о незначительном превышении предложения валюты над спросом. С начала года Нацбанк выкупил с рынка уже 1,925 млрд долларов. Продажа валюты из резервов составила 2,793 млрд долларов. Таким образом НБУ уменьшил резервы с начала года на 867,9 млн долларов для сдерживания резких колебаний курса гривни на рынке.

В течение ближайшей недели мы не ожидаем значительного изменения курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1 — 27,4 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

О стабильности на валютном рынке в ближайшее время, говорят и другие эксперты.

«Курс гривни в среду, 23 апреля, снизился до 27,14 гривны за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне сужения ликвидности рынка и отсутствия сильных драйверов курсового движения. Рынок ожидает сообщение о сроках продления карантина и модели выхода из него. Резкое падение стоимости нефти на мировом рынке в целом является позитивным для Украины так как наша страна является импортером энергосырья. Но есть опасения, что падение затронет и другие сырьевые активы. Прежде всего, негативные последствия могут быть зафиксированы для железорудных и металлургических предприятий.

Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит свою стабильность и будет торговаться вблизи отметок 27−27,25 гривен за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Напомним, что с 28 апреля 2020 года вступает в силу закон, ужесточающий финансовый мониторинг безналичных расчетов как компаний, так и простых граждан. Кроме того, изменится порядок идентификации граждан при проведении платежей и оплате услуг в режиме онлайн. В НБУ дали разъяснение на какие платежи не будет распространяться контроль государства.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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