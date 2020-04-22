Деньги

Кабмин ввел госрегулирование цен: какие продукты и товары попали в список

Кабинет министров, как и обещал, ввел государственный контроль за ценами на самые востребованные продукты питания. В список также вошли лекарства, применяемые при лечении ОРВИ, санитайзеры и средства на основе спирта, защитная экипировка (халаты, маски, перчатки).

Из продуктов в список попали:

крупа гречневая; сахар-песок; мука пшеничная (высший сорт); макаронные изделия (производства Украины); молоко пастеризованное жирностью 2,5% в пленке; хлеб ржано-пшеничный; яйца куриные категории С1; куриное мясо (тушка); вода минеральная негазированная; масло сливочное жирностью 72,5%.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, вошли в список популярные лекарства: жаропонижающий парацетамол и антибиотики с действующим веществом азитромицин, амоксициллин, ампициллин, цефтриаксон, моксифлоксацин. Внесены в список лекарства гидроксихлорохин, ремдесивир, фавипиравир, недавно включенный в протокол лечения COVID-19.

Также будут регулироваться цены на обеззараживающие средства и средства защиты:

этиловый спирт и средства для протирания рук на основе спирта;

повидон йода;

хлорсодержащие препараты для дезинфекции, хлороксиленол, хлоргексин;

медицинские шапки, фартуки, бахилы, сапоги резиновые, халаты, костюмы биологической защиты;

перчатки медицинские, нитриловые, латексные, кевларовые;

маски полнолицевые и полумаски, фильтры для них, защитные очки, респираторы типа FFP2 и FFP3;

медицинская марля.

Напомним, после введения карантина в Украине резко выросли цены на муку и крупы, некоторые овощи.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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