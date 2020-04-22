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Кабмин ввел госрегулирование цен: какие продукты и товары попали в список
Кабинет министров, как и обещал, ввел государственный контроль за ценами на самые востребованные продукты питания. В список также вошли лекарства, применяемые при лечении ОРВИ, санитайзеры и средства на основе спирта, защитная экипировка (халаты, маски, перчатки).
Из продуктов в список попали:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная (высший сорт);
- макаронные изделия (производства Украины);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% в пленке;
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- куриное мясо (тушка);
- вода минеральная негазированная;
- масло сливочное жирностью 72,5%.
Как сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, вошли в список популярные лекарства: жаропонижающий парацетамол и антибиотики с действующим веществом азитромицин, амоксициллин, ампициллин, цефтриаксон, моксифлоксацин. Внесены в список лекарства гидроксихлорохин, ремдесивир, фавипиравир, недавно включенный в протокол лечения COVID-19.
Также будут регулироваться цены на обеззараживающие средства и средства защиты:
- этиловый спирт и средства для протирания рук на основе спирта;
- повидон йода;
- хлорсодержащие препараты для дезинфекции, хлороксиленол, хлоргексин;
- медицинские шапки, фартуки, бахилы, сапоги резиновые, халаты, костюмы биологической защиты;
- перчатки медицинские, нитриловые, латексные, кевларовые;
- маски полнолицевые и полумаски, фильтры для них, защитные очки, респираторы типа FFP2 и FFP3;
- медицинская марля.
Напомним, после введения карантина в Украине резко выросли цены на муку и крупы, некоторые овощи.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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