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Кабмин ввел госрегулирование цен: какие продукты и товары попали в список

14:13 22 апреля 2020 196
магазин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Кабинет министров, как и обещал, ввел государственный контроль за ценами на самые востребованные продукты питания. В список также вошли лекарства, применяемые при лечении ОРВИ, санитайзеры и средства на основе спирта, защитная экипировка (халаты, маски, перчатки).

Из продуктов в список попали:

  1. крупа гречневая;
  2. сахар-песок;
  3. мука пшеничная (высший сорт);
  4. макаронные изделия (производства Украины);
  5. молоко пастеризованное жирностью 2,5% в пленке;
  6. хлеб ржано-пшеничный;
  7. яйца куриные категории С1;
  8. куриное мясо (тушка);
  9. вода минеральная негазированная;
  10. масло сливочное жирностью 72,5%.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, вошли в список популярные лекарства: жаропонижающий парацетамол и антибиотики с действующим веществом азитромицин, амоксициллин, ампициллин, цефтриаксон, моксифлоксацин. Внесены в список лекарства гидроксихлорохин, ремдесивир, фавипиравир, недавно включенный в протокол лечения COVID-19.

Также будут регулироваться цены на обеззараживающие средства и средства защиты:

  • этиловый спирт и средства для протирания рук на основе спирта;
  • повидон йода;
  • хлорсодержащие препараты для дезинфекции, хлороксиленол, хлоргексин;
  • медицинские шапки, фартуки, бахилы, сапоги резиновые, халаты, костюмы биологической защиты;
  • перчатки медицинские, нитриловые, латексные, кевларовые;
  • маски полнолицевые и полумаски, фильтры для них, защитные очки, респираторы типа FFP2 и FFP3;
  • медицинская марля.

Напомним, после введения карантина в Украине резко выросли цены на муку и крупы, некоторые овощи.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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