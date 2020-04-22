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Спорт

Сборная Украины вошла в топ-20 самых дорогих сборных Европы

16:04 22 апреля 2020 64
Сборная Украины
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Сборная Украины по футболу, завоевавшая путевку на Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год, занимает 19-е место в рейтинге самых дорогих команд Европы и 30-ю позицию в мире, сообщает Transfermarkt.de.

Суммарная стоимость стоимость подопечных Андрея Шевченко составляет 130,18 млн евро (самый дорогой игрок «желто-синих» Александр Зинченко оценивается в 24 млн евро).

На первом месте в мировом рейтинге — Англия (1,09 млрд евро), на втором — Франция (941,4 млн), на третьем — Бразилия (895,1 млн).

Отметим, что соперники сборной Украины в группе Евро-2020 — Нидерланды (542,5 млн) и Австрия (223,3 млн) — занимают 9-е и 17-е места соответственно.

Напомним, что в 2019 году подопечные Андрея Шевченко не потерпели ни одного поражения и за выход в финальную часть чемпионата Европы получили от УАФ рекордные призовые — 4 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Николай Матвиенко на карантине решил не стричься и не бриться.

Фото ffu.ua

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