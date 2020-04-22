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Происшествия

В центре Киева "Фольксваген" опрокинул "Тойоту": эклюзивные фото с места резонансного ДТП

20:24 22 апреля 2020 24
ДТП на проспекте Победы
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Сегодня, 22 апреля, днем движение транспорта в центре Киева оказалось затруднено из-за ДТП на столичном проспекте Победы. Причиной пробки стало столкновение «Тойоты» и «Фольксвагена».

Оба транспортных средства двигались от Воздухофлотского моста в сторону площади Победы. В какой-то момент «Тойота» вдруг начала менять направление движения.

Маневр закончился столкновением машин с последующим опрокидыванием и повреждением нескольких секций чугунного ограждения.

Оба транспортных средства требуют серьезного ремонта. Уточнить у правоохранителей информацию о пострадавших не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Новообуховской трассе под Киевом произошло ДТП с переворотом. А под Ровно пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием полицейского автомобиля.

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