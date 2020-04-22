Новолуние в Тельце: самое время просить начальство о повышении зарплаты

Стиль жизни

23 апреля 2020 года в 2.25 по Гринвичу (5.25 по киевскому времени) произойдет новолуние в знаке Тельца. О том, что нам принесет это небесное явление, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Напомним, ранее астролог раскрыла особенности характера представителей знаков зодиака, которые совсем не умеют дружить.

— Новолуние — время, когда закладывается программа на ближайшее будущее и можно загадывать желания, поэтому важно, чтобы и то, и другое было позитивного свойства, — сказала Людмила. — Но необходимо учесть и другие моменты, которые в значительной степени будут определять характер нынешнего новолуния.

Прежде всего, важно отметить, что Луна в этот день находится в знаке Тельца в так называемой экзальтации, что сильно влияет на все живое на Земле, но больше всего — на физическое состояние и психику людей. Неудивительно, если в эти дни мы будем чувствовать себя чрезмерно возбужденными и эмоциональными, впечатлительными и обидчивыми. Желательно скорректировать свое поведение соответствующим образом: не допускать резких высказываний в отношении других людей, не принимать близко к сердцу то, что они скажут вам, — скорее всего, это будет сделано не со зла, а на «волне» игры эмоций.

Не менее важный момент — соединение Луны с Ураном, что может спровоцировать серьезные перемены в материальной и эмоциональной сферах, которые произойдут в ближайшее время — в течение нескольких недель, а, возможно, и месяцев.

И, наконец, нельзя забывать о соединении планет в знаке Козерога — оно может стать причиной перемен в жизни целых стран и континентов. Тут вполне вероятно неожиданное поведение глав государств и политических партий, принятие законов, которые вызовут как минимум удивление, а как максимум — возмущение и недовольство широких народных масс. Как бы ни складывались обстоятельства — как личные, так и глобальные, — самое главное в любой ситуации — держать себя в руках и не поддаваться на чужие провокации. Только так можно будет нащупать твердую почву под ногами, которая позволит не барахтаться в трясине повторяющихся событий, а, решив большинство проблем, идти вперед.

— Положительные моменты у нынешнего полнолуния будут?

— Несмотря на все вышесказанное, новолуние — хорошее время для начинаний: можно приступать к реализации новых проектов, садиться на диету, приступать к голоданию или устраивать разгрузочный день. Главное — верить в себя и свои силы, тогда все устроится наилучшим образом. Интуиция, которая обострится в этот день, позволит проникать в тайные помыслы других людей и отличать друзей от врагов. Хороший результат дадут переговоры с начальством: если вы давно собирались попросить его о повышении по службе или увеличении зарплаты, то лучшего времени и не придумать.

Садоводам и огородникам рекомендуется в это время заняться уничтожением сорняков и вредителей, удалением больных и засохших ветвей плодовых деревьев. А вот сами растения лучше не трогать, иначе они не получат необходимой им жизненной силы. Можно также вносить минеральные удобрения и рыхлить землю вокруг растений, только не в зоне корней — их очень легко повредить. И важно помнить, что аура новолуния продлится два дня.

Напомним, ранее Людмила Булгакова составила для читателей «ФАКТОВ» лунный календарь на текущую неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter