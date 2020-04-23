Остается надолго в глазах: стало известно о коварном свойстве коронавируса

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Проявившись через различные симптомы, коронавирусная инфекция впоследствии может долго сохраняться в глазах, даже после того, как вирус был удален из дыхательной системы.

Об исследовании, показавшем такие результаты, пишет DailyTimes со ссылкой на журнал Annals of Internal Medicine.

«По мере изучения нового коронавируса, мы узнаем о нем все больше. Стало понятно, что он может выжить в глазах даже после удаления из дыхательной системы», — считают авторы исследования.

В пользу такого утверждения они приводят примеры из Китая и Италии, где у пациенток после успешного лечения частицы коронавирусной инфекции были обнаружены в глазах. РНК вируса SARS-CoV-2 была выделена в глазных мазках спустя несколько дней после того, как анализы показали ее отсутствие в пробах из носа.

В то же время исследователи отмечают, что свидетельств, подтверждающих свойство коронавирусной инфекции распространяться через глаза, в настоящее время очень мало.

Эксперты поясняют, что это может произойти, если зараженный человек чихает или кашляет рядом со здоровым, и тому капли влаги падают на глаза. Затем вирус перемещаться по дыхательным путям в легкие.

Также можно заразиться в том случае, если человек касается загрязненной поверхности, а затем дотрагивается до глаз и трет их.

Важно помнить, что владельцы контактных линз в целом не подвержены более высокому риску поражения коронавирусом, но в то же время должны помнить, что манипуляция с линзами должна проводить очень осторожно.

«Нам еще предстоит узнать о влиянии вируса на глаза, однако некоторые исследования уже показали, что он может вызывать конъюнктивит», — говорится в журнале.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американские медики выяснили, что новым симптомом заражения COVID-19 может стать дискомфортное состояние глаз, вызванное воспалительным процессом. Поэтому офтальмологи рекомендуют защищать не только рот и нос, но и глаза с помощью очков.

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