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Не только кашель или температура: медики в США выявили новые симптомы заражения коронавирусом

2:55 26 марта 2020 101
Покраснение глаз
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Симптомами заражения коронавирусом могут быть не только резкое повышение температуры, слабость и боль в мышцах. К такому выводу пришли офтальмологи в США, пишет издание Bild.

Медики выяснили, что новым симптомом заражения COVID-19 может стать дискомфортное состояние глаз, вызванное воспалительным процессом.

«Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость», — цитирует медиков издание.

При этом американские офтальмологи допускают, что коронавирус может проникать в организм через глаза, поэтому они рекомендуют защищать не только рот и нос, но и глаза с помощью тех же очков.

«Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании», — уточнили специалисты.

Напомним, что пока что перечень признаков коронавирусной инфекции включает кашель, высокая температура, боль (в горле, головная, мышечная). Кроме того, медики уверены, что пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19 (кашля или повышенной температуры), но у них может наблюдаться потеря обоняния или вкуса, это указывает на то, что вирус находится в носовой полости.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей с хроническими заболеваниями, поэтому им в первую очередь нужно обратить внимание на симптомы болезни.

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