Умер олимпийский чемпион, живший с пересаженным сердцем (фото)

Спорт

В Германии скончался олимпийский чемпион Москвы-1980 по спортивной ходьбе на 50 км Хартвиг Гаудер. Как сообщает издание Bild, последнее время у 65-летнего спортсмена были серьезные проблемы со здоровьем — в частности, пару месяцев назад у него отказали почки.

Отметим, что Хартвиг, также являющийся бронзовым призером Олимпиады-1988 в Сеуле и выигрывавший чемпионаты мира и Европы, с 1997 года жил с пересаженным сердцем. О его восстановлении после сложнейшей операции и возвращении к нормальной жизни в Германии даже был снят документальный фильм и показан на государственном канале.

В 1980 году в Москве немцу Гаудеру не было равных на 50-километровой дистанции

Несмотря на пережитые проблемы, Гаудер продолжал принимать участие в соревнованиях. Немец несколько раз преодолел Нью-Йоркский марафон. Однажды с ним произошла неприятная история — заявленный, как инвалид, Хартвиг был дисквалифицирован, поскольку преодолел 42-километровую дистанцию быстрее минимально дозволенного времени.

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