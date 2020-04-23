26.98 / 27.33 28.98 / 29.56
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Самолет Ан-225 "Мрія" доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео

10:48 23 апреля 2020 52
Самолет Ан-225 «Мрія» доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Утром 23 апреля в Киев с партией медицинских грузов из Китая прибыл крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія». Напомним, в компании «Антонов» опубликовали фото самолета с гигантской медицинской маской.

В аэропорту Гостомеля ему устроили торжественную встречу с участием президента Зеленского и премьер-министра Шмыгаля.

Доставленные в Киев защитные маски, перчатки и костюмы для медиков предназначены для борьбы с коронавирусом.

Напомним, в середине апреля Ан-225 выполнил первый коммерческий рейс, доставив 100 тонн медикаментов из Китая в Польшу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Агрессивный Путин

Путин готов к новой атаке на Украину: назван опасный период

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Самолет Ан-225 «Мрія» доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео

Самолет Ан-225 "Мрія" доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео

врачи скорой помощи

«Зачем вы нам врете?!»: сеть впечатлил пост возмущенного врача скорой помощи

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер