- 10:48 Самолет Ан-225 "Мрія" доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео
- 10:47 Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с рождением второго ребенка
- 10:44 Арбитр Лиги чемпионов принял роды у овцы
- 10:37 В Черновцах бьют тревогу: в больницах заканчиваются места для инфицированных коронавирусом
- 10:28 Хроники коронавируса: главные события в мире 23 апреля (обновляется)
- 10:22 В зоне отчуждения под Киевом продолжают гореть торфяники: появились новые фото и видео
- 10:16 Беременная Джамала рассказала о своих ощущениях
- 10:12 Ни масок, ни дистанции: Дональд и Мелания Трамп приняли участие в церемонии посадки дерева в Белом доме
- 10:06 Трагедия на полигоне: во Львовской области нашли тело курсанта с огнестрельным ранением
- 09:55 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:44 Еле держался на ногах: в Харькове задержали пьяного священника за рулем
- 09:42 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Самолет Ан-225 "Мрія" доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео
Утром 23 апреля в Киев с партией медицинских грузов из Китая прибыл крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія». Напомним, в компании «Антонов» опубликовали фото самолета с гигантской медицинской маской.
В аэропорту Гостомеля ему устроили торжественную встречу с участием президента Зеленского и премьер-министра Шмыгаля.
Доставленные в Киев защитные маски, перчатки и костюмы для медиков предназначены для борьбы с коронавирусом.
Напомним, в середине апреля Ан-225 выполнил первый коммерческий рейс, доставив 100 тонн медикаментов из Китая в Польшу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!