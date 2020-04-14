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Украина

Прибытие украинской «Мрії» в аэропорт Варшавы сравнили с визитом Папы Римского (фото, видео)

18:29 14 апреля 2020 853
«Мрія»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Самолет Ан-225 «Мрія» совершил посадку в аэропорту Шопена в Варшаве — он привез медсредства для борьбы с коронавирусом COVID-19. За этим процессом онлайн наблюдали около 80 тысяч человек.

Как сообщает компания «Антонов» в своем Facebook, многие телеканалы и другие СМИ вели прямую трансляцию. Поляки в штуку отмечали, что подобное внимание к прибытию самолета было, когда в Варшаву прилетал Папа Римский.

В понедельник, 13 апреля, «Мрія» вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь со 100 тоннами медикаментов, тестов, медицинских масок и других средств защиты. Общий объемом груза составил около 1000 куб. м. В ГП «Антонов» утверждают, что это рекорд в истории авиации для перевозок внутри грузового отсека самолета.

Этот рейс стал первым для Ан-225 после модернизации, проведенной специалистами ГП «Антонов».

Напомним, в компании «Антонов» опубликовали фото самолета «Мрія» с гигантской медицинской маской.

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