Похищали и жестоко пытали людей: под Одессой задержали опасную банду (фото)

Происшествия

Правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на разбойных нападениях, пытках, грабежах и вымогательстве денег у предпринимателей в Одесском регионе. «Коронным номером» злоумышленников было выбивание несуществующих долгов из представителей коммерческих структур. Для этого искусственно создавали конфликтные ситуации. (Недавно опасную банду задержали в Днепре.)

Накрыли бандитов после того, как они прокололись на очередной вылазке в Овидиопольском районе. Там, на одной из улиц пгт Великодолинское, злоумышленники выследили автомобиль и, нарушая правила дорожного движения, заставили водителя остановиться. Когда мужчина (житель Черноморска) вышел из машины, его стали избивать, нанося удары по голове и туловищу. В это время ему выстрелили в ногу, завладели его мобильным телефоном и сумкой с документами. Затем «упаковали» потерпевшего в багажник своего авто и отвезли в одну из лесопосадок. Там продолжили избивать и, угрожая оружием, требовали денег. В какой-то момент злоумышленники отвлеклись и мужчине удалось убежать.

Далее была работа оперативных служб правоохранительных структур — СБУ и полиции, которые под процессуальным руководством прокуратуры провели спецоперацию по задержанию членов группировки. Их взяли по месту жительства.

По данным правоохранителей, в ее состав входили, в частности, двое местных жителей, ранее судимых за совершение тяжких преступлений, и гражданин одной из стран Южного Кавказа.

В ходе проведения 15 обысков в помещениях и автомобилях фигурантов изъяты доказательства противоправной деятельности. Часть вещдоков направлена на экспертизу. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 («Разбой») и ч. 2 ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком ограблении пункта обмена валют в Одессе. В Приморском районе, на улице Черняховского, трое злоумышленников напали на кассира и забрали все деньги.

А в Николаеве недавно трое бандитов в масках, угрожая оружием, отобрали у гражданина сумку с почти двумя миллионами гривен, когда тот вышел из отделения банка.

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