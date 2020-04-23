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Для кого понедельник будет легким: гороскоп на 27 апреля для всех знаков зодиака
Понедельник, 27 апреля, — день, когда стоит доверять своей интуиции.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Вам удастся завершить давно начатые важные дела. Не будет у вас преград для любых начинаний.
Телец
Любые занятия с практическим уклоном перенесите на утро. Вечером вам будет трудно разобраться в своих чувствах.
Близнецы
Есть риск стать жертвой кражи или подхватить какой-то инфекционный недуг.
Рак
Это будет очень удачный и гармоничный день. Ваша деловая активность высока.
Лев
В финансовом плане день очень удачный, возможно, сегодня вас удивят хорошие денежные поступления или неожиданные премиальные на работе.
Дева
Утром могут возникать конфликты, но к вечеру все уравновесится, и вы будете находится в умиротворенном состоянии.
Весы
Весы в этот день рискуют случайно разгласить чей-то личный секрет. Не делайте этого.
Скорпион
Молниеносно решатся бытовые проблемы, деньги поступят вовремя, а близкие люди обрадуют какой-то новостью.
Стрелец
Со здоровьем могут быть неприятности. Если есть давние болячки, то лучше пройдите обследование.
Козерог
В этот день повышается вероятность неприятных сюрпризов. Возможно, негативные переживания будут связаны с бизнесом или работой.
Водолей
На вашем пути обязательно появится тот, кто помешает осуществить задуманное, поэтому не стройте серьезных планов.
Рыбы
Может поступить телефонный звонок с интересными новостями, которые будут касаться судьбы близкого человека.
Хорошего вам дня!
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